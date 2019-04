Eden Hazard: ‘Ik was echt heel blij met zijn comeback bij Real Madrid’

Eden Hazard wordt al ruim een jaar met een mogelijke overgang naar Real Madrid in verband gebracht. Een droomtransfer liep vorig jaar spaak toen Zinédine Zidane, het idool van de Belgisch international, onverwachts uit het Santiago Bernabéu vertrok. De Fransman keerde dit kalenderjaar echter weer terug op de bank van de Spaanse topclub, die naar verluidt spoedig bij Chelsea zal aankloppen. Obstakel is dat Chelsea vanwege het transferverbod geen vervanger kan halen.

“Ik was als kind fan van de voetballer Zidane”, vertelde Hazard in gesprek met RMC Sport. “Ik was echt heel blij met zijn comeback bij Real Madrid. Het is goed voor de club en het is goed voor de supporters. Het is minder goed voor andere teams. Real Madrid wint immers veel met Zidane, het zal voor iedereen moeilijker worden.”

Het contract van Hazard met Chelsea loopt volgend jaar zomer ten einde. Gesprekken over een langere samenwerking leidden tot dusver nog niet tot een nieuwe verbintenis. Beide partijen weigeren daar ook dieper op in te gaan. “Ik wil het nu niet over mijn toekomst hebben”, benadrukte de ex-speler van Lille. “Er zijn her en der geruchten, maar ik ga met Chelsea een belangrijke maand tegemoet.”

“Het kan een mooi einde van het seizoen worden als we de Europa League winnen en we ons voor de volgende editie van de Champions League kwalificeren. Ik wil nu alles geven en daarna zien we wel verder.” Chelsea staat, met nog vijf speeldagen te gaan, momenteel derde in de Premier League en heeft drie punten meer dan nummer vijf Arsenal. De eerste kwartfinale met Slavia Praag in de Europa League werd donderdag met 0-1 gewonnen.