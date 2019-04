Barcelona maakt na weekend werk van volgend doelwit in Nederland

FC Groningen en Barcelona praten na dit weekend verder over een eventuele transfer van Ludovit Reis naar Spanje, zo schrijft De Telegraaf vrijdag. De belangstelling van de koploper van LaLiga voor de achttienjarige middenvelder sijpelde afgelopen week reeds uit. Een delegatie van Barcelona, onder leiding van oud-international José Mari Bakero, bracht afgelopen week een bezoek aan algemeen directeur Hans Nijland.

Nijland, die naast Bakero ook de handen schudde van een financieel directeur en een scout, wil alleen kwijt dat de interesse in Reis ‘zéér serieus’ is. De bedoeling is dat de middenvelder vanaf komend seizoen deel gaat uitmaken van de selectie van Barcelona B. Bakero maakt bij Barcelona deel uit van de technische afdeling onder leiding van Eric Abidal en gaat over de invulling van de selecties van Barcelona Onder-19 en Barcelona B. Het tweede elftal van de Catalanen is op het derde niveau van Spanje actief.

Reis wekte vooral de interesse van Barcelona vanwege zijn verrichtingen in het tenue van Nederland Onder-19. De Catalanen hebben de tiener een zeer concreet plan voor de toekomst voorgelegd, een zogeheten ontwikkelingstraject. De club zal ongetwijfeld de progressie van Carles Aleña als voorbeeld hebben gebruikt. De middenvelder komt vanuit de B-ploeg steeds meer aan spelen toe in het eerste elftal van Ernesto Valverde.

Reis, die nog tot medio 2021 vastligt in Groningen, heeft dit seizoen tot op heden 27 wedstrijden gespeeld onder trainer Danny Buijs, met één goal en één assist als resultaat. Het is niet bekend wat FC Groningen graag wil ontvangen voor Reis, die sinds 2015 actief is bij de club. Mogelijk maakt na Frenkie de Jong dus nog een middenvelder de stap van een Eredivisie-club naar Barcelona deze zomer. Het zou voor de eerste keer zijn dat FC Groningen rechtstreeks een deal zou beklinken met Barcelona als het tot een transfer komt.