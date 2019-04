'Skrinka' gaat miljoenen in Milaan verdienen

Real Madrid hoeft slechts zestig miljoen euro te betalen voor Eden Hazard in plaats van honderd miljoen als Mateo Kovacic in de deal wordt betrokken. Chelsea moet dan eerst echter met succes het transferverbod aanvechten. (Marca)

Tottenham Hotspur is dicht bij de komst van Eljif Elmas. De Londenaren zijn bereid twintig miljoen euro te betalen voor de jonge middenvelder van Fenerbahçe. (Diverse Turkse media)

De verdediger wordt tot medio 2023 vastgelegd, waarbij 'Skrinka' drie miljoen euro per seizoen exclusief bonussen gaat verdienen.

Patrik Schick verkast komende zomer mogelijk naar de top van de Bundesliga. Borussia Dortmund heeft nog altijd belangstelling voor de aanvaller van AS Roma. (Ruhr 24)

De gesprekken tussen Anthony Lopes en Olympique Lyon liggen voorlopig stil. De salarisverhoging die de zaakwaarnemers voor de doelman hebben geëist, is bij de club verkeerd gevallen. (Le10Sport)