Horrorscenario voltrekt zich in slot van Europese derby Villarreal - Valencia

Valencia lijkt met anderhalf been in de halve finales van de Europa League te staan. Het team van Marcelino leek donderdagavond met een 1-1 gelijkspel bij Villarreal te vertrekken, maar in de slotfase sloegen los Che nog tweemaal toe: 1-3. Gonçalo Guedes nam twee van de drie treffers voor zijn rekening. Een hard gelag voor Villarreal, dat al maanden tegen degradatie strijdt en de Europa League als enige uitlaatklep heeft.

Twee penalty’s zorgden ervoor dat het scorebord in de eerste helft in Vila-real in beweging kwam. Na zes minuten ging de bal reeds op de stip. Guedes werd door Santiago Cáseres ten val gebracht en de leidsman wees direct naar de stip. Andrés Fernández keerde de strafschop van Dani Parejo, maar de rebound was een prooi voor Guedes: 0-1. De spelers van Villarreal verzekerden dat de Portugees nog voor het nemen van de strafschop het zestienmetergebied was binnengestapt, maar dat was aan dovemansoren gericht.

Villarreal zocht met man en macht naar een gelijkmaker en was met name via Santi Cazorla gevaarlijk. De veteraan schoot in de zestiende minuut maar net naast het doel van Neto en een kwartier later ging een vrije trap maar rakelings langs de kruising. Cazorla kwam tien minuten voor rust alsnog aan zijn doelpunt. Na duwen en trekken van Ezequiel Garay jegens Vicente Iborra stuurde Cazorla de doelman de verkeerde hoek in: 1-1. Het was aan Neto te danken dat Gerard Moreno en Samu Chukwueze niet nog voor rust er 2-1 van maakten.

In de tweede helft domineerde Villarreal het spel en slaagde Valencia er aanvankelijk niet in om te reageren. De ploeg van Marcelino had veel te danken aan Neto, die Chukwueze tot tweemaal van het scoren afhield en zag hoe Cazorla de bal uit een rebound net naast mikte. In de slotfase gaf Villarreal het echter volledig uit handen. Na een goede voorzet van José Luis Gaya mikte Daniel Wass het leer in de kruising en in de extra tijd was Guedes het eindstation van een counter via Denis Cheryshev. De Portugees wipte het leer over Fernández: 1-3.