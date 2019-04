João Félix schittert met hattrick en assist tegen Eintracht Frankfurt

Benfica heeft donderdag een belangrijke stap richting de halve finales van de Europa League gezet. Het team van Bruno Lage boekte voor eigen publiek een doelpuntrijke overwinning op Eintracht Frankkfurt, dat ruim zeventig minuten met tien man op het veld stond maar er toch in slaagde om tweemaal te scoren: 4-2. João Félix was de absolute smaakmaker in het Estádio da Luz. Het toptalent van as Aguias maakte een hattrick en had ook een aandeel in de 3-1. Eintracht zal volgende week een krachttoer moeten leveren om een ronde verder te komen.

In een bijzonder enerverende eerste helft legde Benfica de basis voor de zege. De teams van Lage en Adolf Hütter waren in de eerste twintig minuten aan elkaar gewaagd, maar een rode kaart bracht het duel in Lissabon uit evenwicht. Na een overtreding van Evan N’Dicka van achteren op Gedson Fernandes in het strafschopgebied ging de bal op de stip en mocht de verdediger inrukken. Doelman Kevin Trapp raadde de intenties van João Félix vanaf elf meter, maar kon zijn strafschop niet keren: 1-0.

Eintracht liet zich ondanks de ondertalsituatie niet onbetuigd en kwam vijf minuten voor rust op gelijke hoogte. Ante Rebic veroverde de bal op links, zette goed door en bediende Luka Jovic, die het leer bijzonder koel achter Odisseas Vlachodimos joeg: 1-1. Nog voor rust slaagde Benfica er toch in om een tweede doelpunt te maken. João Félix schoot het leer vanaf een meter of twintig hard met rechts in de linkerhoek. Ofschoon het zicht van Trapp niet belemmerd werd, slaagde de doelman er niet om het leer met zijn rechterhand te keren: 2-1.

Benfica trok het duel na de onderbreking naar zich toe en daar had João Félix wederom een groot aandeel in. Het talent verlengde een corner vanaf rechts enigszins gelukkig met zijn rug richting de tweede paal, waar Ruben Dias vrijstond en het leer tegen de touwen kopte: 3-1. Vier minuten later completeerde João Félix zijn hattrick. Na voorbereidend werk van Alex Grimaldo werkte de tiener het leer ter hoogte van de penaltystip onder Trapp door: 4-1.

Domper op de zege van Benfica was het tweede doelpunt van Eintracht, achttien minuten voor tijd. Na een corner vanaf rechts van Jonathan de Guzman, die na een uur spelen de plek van Jovic had ingenomen, kopte Gonçalo Paciencia het leer over Vlachodimos: 4-2. Benfica kwam niet veel later goed weg toen een inzet van Filip Kostic zijn doel miste. Jetro Willems kwam niet in actie en bleef negentig minuten op de bank.