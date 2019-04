Arsenal maakt indruk en zet grote stap richting halve finale EL

Arsenal heeft donderdagavond een goede stap richting de halve finales van de Europa League gezet. De Londenaren waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor Napoli. De ploeg van Unai Emery wist in de eerste helft te domineren en afstand te nemen van de Italianen. Na de rust gaf Arsenal de zege niet meer uit handen, waardoor de halve eindstrijd lonkt.

Napoli had in de eerste helft nauwelijks iets in te brengen tegen the Gunners. De Italiaanse topclub kreeg in de eerste 45 minuten zes doelpogingen te verwerken, meer dan elke andere eerste helft die Napoli dit seizoen afwerkte in alle competities. Na bijna een kwartier spelen kwam de thuisploeg op voorsprong na een prachtige aanval vanaf rechts.

Bij een tegenaanval kwam de bal via verschillende schijven bij Aaron Ramsey in het strafschopgebied terecht. De middenvelder bleef vervolgens koel en zette zijn ploeg op 1-0. Na 25 minuten verdubbelde Arsenal de voorsprong. Lucas Torreira brak in de as van het veld door en snelde naar het doel van Alex Meret. Het schot van de middenvelder werd ongelukkig getoucheerd door Kalidou Koulibaly, waardoor de doelman niet meer kon ingrijpen: 2-0.

Arsenal had in de tweede helft voldoende kansen om de score verder uit te breiden, maar onder anderen Ainsley Maitland-Niles stuitte op Meret. Piotr Zielinski miste twintig minuten voor tijd namens Napoli een enorme kans. Na goed voorbereidend van Lorenzo Insigne werkte de Pool de bal hoog over, waardoor de ploeg van Carlo Ancelotti achter de feiten bleef aanlopen. Arsenal had via onder anderen Ramsey verder kunnen uitlopen, maar de genadeklap bleef uit.