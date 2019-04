Chelsea slaat in slotfase toe en doet Van Buren en consorten veel pijn

Chelsea heeft zich donderdagavond een goede uitgangspositie verschaft door te winnen van Slavia Praag: 0-1. De Londenaren konden nauwelijks tot grote kansen komen tegen de Tsjechen, waar Nederlander Mick van Buren op de bank begon. Vlak voor tijd wist Marcos Alonso echter tot scoren te komen, waardoor Chelsea goede papieren heeft om de halve finale van de Europa League te halen.

Chelsea kon in de eerste helft voor weing gevaar bij het doel van keeper Ondrej Kolar zorgen. Halverwege het eerste bedrijf kwam de thuisploeg echter goed weg, daar Willian met een vlammend schot het aluminium raakte. Chelsea kwam in het restant van de eerste helft niet meer tot grote kansen, terwijl Kepa Arrizabalaga aan de andere kant van het veld ook zelden in actie hoefde te komen.

Na de onderbreking werd het spel niet veel enerverender. Willian en Antonio Rüdiger hadden namens de bezoekers mogelijkheden om de score te openen, maar Slavia Praag wist de nul te houden. Met het inbregen van onder anderen Eden Hazard, die rust kreeg, probeerde manager Maurizio Sarri alsnog een zege te bewerkstelligen, maar Chelsea kon de ban niet breken.

Hazard kon net als de andere invallers N'Golo Kanté en Ruben Loftus-Cheek echter geen doorbraak vinden, terwijl Slavia Praag ook zelden gevaarlijk werd. Tien minuten voor tijd mocht Van Buren invallen, maar ook de Nederlander kon het scorebord niet in beweging brengen. Vlak voor tijd wist Chelsea alsnog toe te slaan. Marcos Alonso reageerde alert op een voorzet van Willian en kopte de winnende treffer tegen de touwen: 0-1.