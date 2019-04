Tyago (10) gaat viraal: ‘Pap! Cristiano Ronaldo zat me aan het oor’

Tyago Starren uit Maastricht beleefde woensdagavond bij het Champions League-duel tussen Ajax en Juventus (1-1) een memorabel moment. De tienjarige mascotte kreeg van sterspeler Cristiano Ronaldo vlak voor de wedstrijd een aai over de bol, een moment dat op internet viraal ging. Een dag na de kwartfinale staat de telefoon in huize Starren roodgloeiend.

“Het is een groot gekkenhuis”, begint vader Christophe in gesprek met De Limburger. “Wat zo'n filmpje wel niet kan doen!” Tyago liep met Leonardo Bonucci het veld op en kon het niet laten om een blik te werpen op Ronaldo. Tyago was verbaasd dat de Portugese superster hem aandacht schonk. “Hij kriebelde me aan het oor. Ik dacht dat ik droomde.”

“Tegelijkertijd vroeg ik me wel af waarom hij het deed.” Tyago ging na de openingsceremonie meteen naar vader Christophe, die op de tribune zat. “Pap! Ronaldo zat me aan het oor”, zo klonk het. De video van het gebaar van Ronaldo ging viraal op internet. Tyago wil graag zien dat zijn eigen Youtube-account zoveel views had. "Ik heb nu 125 abonnees. Dus dat duurt nog wel even”, besluit Tyago.

Ajax kwam woensdagavond op slag van rust op achterstand door een treffer van de Portugese aanvaller, maar David Neres zorgde meteen in de tweede helft voor de gelijkmaker. Het tweede duel in het tweeluik met Juventus staat volgende week dinsdag op het programma. Alleen bij een overwinning of een doelpuntrijk gelijkspel weet Ajax door te stoten naar de halve finales.