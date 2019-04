‘Tweede aanwinst Ajax voor 2019/20 was vandaag op De Toekomst’

De kogel lijkt bijna door de kerk: Kik Pierie zal zeer waarschijnlijk vanaf komend seizoen speler van Ajax zijn. Volgens Voetbal International was de verdediger van sc Heerenveen donderdag op De Toekomst om de laatste details van de transfer af te ronden. Ook het Algemeen Dagblad en De Telegraaf melden dat de transfer bijna in kannen en kruiken is.

Pierie is bezig aan zijn tweede seizoen in het eerste elftal van Heerenveen. De jeugdinternational beschikt bij de Friese club over een contract dat doorloopt tot medio 2020, waardoor Ajax een transfersom voor stopper zal moeten betalen. Ajax is ook druk bezig met de komst van FC Emmen-doelman Kjell Scherpen, terwijl Razvan Marin van Standard Luik al is vastgelegd voor volgend seizoen.

Voetbal International meldt dat bij de onderhandelingen tussen Ajax en Heerenveen ook over de toekomst van Dennis Johnsen is gesproken. De Friezen willen de Noorse huurling graag definitief inlijven, maar niet als onderdeel van de transfer van Pierie. De buitenspeler speelt sinds januari op huurbasis bij Heerenveen, dat destijds een optie tot koop bedong.

Naast de komst van Pierie lijkt ook de transfer van Scherpen naar Amsterdam al rond te zijn. Zowel de doelman als de verdediger worden gezien als versterkingen voor de toekomst. Eerder meldde Ajax al de komst van Marin. De middenvelder komt voor 12,5 miljoen euro over van Standard Luik en ligt tot de zomer van 2024 vast in de Johan Cruijff ArenA.