Kritische Dani Alves slaakt noodkreet: ‘Het was een gigantische schok’

Dani Alves voelt zich niet altijd gehoord bij Paris Saint-Germain. De 35-jarige rechtsback, die momenteel met de Franse grootmacht praat over het verlengen van zijn aflopende verbintenis, vindt dat er niet altijd goed gebruikt wordt gemaakt van zijn ervaring in het topvoetbal, zo laat de routinier weten in een interview met RMC Sport.

“Ik weet hoe ik moet winnen”, begint de Braziliaan, die in zijn loopbaan reeds 38 prijzen heeft gewonnen. “Als ik iets te melden heb, wil ik graag dat er geluisterd wordt. Niet omdat ik beter ben dan iemand anders, maar ik ben er (de top van het voetbal, red.) al geweest. Als dat het geval is, moet je goed naar deze persoon luisteren en vertrouwen op zijn ervaring.”

“Misschien gaat het dan werken, misschien ook niet. Ik wil in ieder geval graag dat er meer naar mij geluisterd wordt”, aldus de verdediger, die wijst naar de uitschakeling van PSG in de Champions League tegen Manchester United. “Het was een gigantische schok voor mij. Maar ik zei voor de wedstrijd al dat we respect moeten tonen. United is een club met veel historie en in een belangrijke competitie speelt de geschiedenis in jouw nadeel.”

“We hadden echt ten strijde moeten trekken. Als we een goede eerste helft hadden gespeeld, moest het de tweede helft nóg beter”, stelt de veteraan, di de schuld niet bij trainer Thomas Tuchel wil neerleggen. “Hij is de beste aanwinst van PSG sinds ik bij de club ben. Ik heb nog nooit zo'n trainer gezien die zo intelligent is en die zo toegewijd is en de tegenstander zo uitvoerig analyseert. Het is een plezier om iedere dag met hem te werken", besluit de 107-voudig international.