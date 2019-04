Pechvogel Marco van Ginkel wordt niet veel wijzer van bezoek aan Rome

Marco van Ginkel heeft vertraging opgelopen in het herstel van zijn knieblessure. De 26-jarige middenvelder van Chelsea werd afgelopen zomer geopereerd aan de voorste kruisband van zijn rechterknie. Het gewricht is vandaag nader bekeken in de specialistische kliniek Villa Stuart in Rome.

Daar bleek dat Van Ginkel, die vorig seizoen als huurling met PSV landskampioen werd en als aanvoerder de kampioenschaal omhoog mocht houden, langer aan de kant zal staan dan vooraf gedacht. Hoe lang de ex-speler van Vitesse, Stoke City en AC Milan extra aan de kant zal staan, is moeilijk in te schatten.

“Marco heeft inderdaad vertraging opgelopen in zijn herstel, maar er is door de betrokken specialist geen verwachting uitgesproken over zijn terugkeer”, laat Karel Jansen van managementbureau Wasserman weten.

Chelsea meldde in juli vorig jaar dat Van Ginkel na zijn knieoperatie ongeveer acht maanden aan de kant zou staan. Die periode is inmiddels al ruimschoots overschreden. De middenvelder werd in zijn carrière al veelvuldig geplaagd door ernstige knieblessures. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2020 bij Chelsea.