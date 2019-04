‘Lewandowski en Coman delen rake klappen uit op trainingsveld’

Robert Lewandowski en Kingsley Coman hebben het donderdag met elkaar aan de stok gekregen op het trainingsveld, zo weet BILD te melden. Volgens de Duitse boulevardkrant liep een conflict tussen de twee dusdanig uit de hand dat er rake klappen werden uitgedeeld. De twee moesten vervolgens door ploeggenoten uit elkaar gehaald worden.

Bayern werkte donderdag, ter voorbereiding op de Bundesliga-wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf van zondag, een besloten training af toen het mis ging tussen de twee. Lewandowski en Coman zouden het in eerste instantie om onbekende reden verbaal met elkaar aan de stok hebben gekregen, waarna opstootje uitliep op een handgemeen. Hierbij zouden de twee elkaar meerdere malen tegen het hoofd hebben geslagen.

Jérôme Boateng en Niklas Süle sprongen er als eersten tussen om de twee kemphanen uit elkaar te halen, maar er moesten nog meer ploeggenoten aan te pas komen om de rust weer te laten keren. Trainer Niko Kovac riep Lewandowski en Coman vervolgens op het matje, maar koos er naar verluidt, tot verrassing van de rest van de selectie, voor om de twee niet naar binnen te sturen.

Het duo mocht de training ondanks het handgemeen ‘gewoon’ afmaken en het is nog niet duidelijk of het opstootje invloed zal hebben op hun plek in de selectie voor de wedstrijd van zondag. Bayern, dat tegenover BILD geen commentaar wenste te leveren, is momenteel volop verwikkeld in de titelstrijd met Borussia Dortmund en gaat met een punt voorsprong op BVB aan kop in de Bundesliga.