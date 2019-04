FC Groningen moet alleen Manchester City en RB Leipzig voorrang verlenen

FC Groningen heeft al een tijdje de weg naar boven ingezet en met de play-offs in het vizier zal trainer Danny Buijs blij zijn dat het met de achterhoede van de club in ieder geval goed zit. De noorderlingen hielden in zes van de laatste acht wedstrijden in de Eredivisie de nul en koppelt dat aan een klein aantal doelpunten voor.

Het resultaat is dat FC Groningen de laatste zeven Eredivisie-zeges allemaal met één goal verschil afsloot en in vier van die duels slechts één keer tot scoren kwam. Bepaald geen spektakel dus bij de Groningers, maar men zal al lang blij zijn dat de resultaten flink verbeterd zijn ten opzichte van de eerste seizoenshelft.

De kracht van FC Groningen ligt momenteel dus met name achterin. Geen team kreeg in 2019 minder Eredivisie-doelpunten tegen dan de Groningers (zeven, gedeeld met AZ). PSV en PEC Zwolle bezetten de derde en vierde plaats, met respectievelijk veertien en vijftien tegendoelpunten in het nieuwe kalenderjaar.

Minste schoten op doel tegen top 12 competities in 2019*

# TEAM AANTAL WEDSTRIJDEN 1 Manchester City 19 12 2 RB Leipzig 25 11 3 FC Groningen 29 12 = Liverpool 29 13 = FC Porto 29 14

En dat is geen verrassing als je kijkt naar het aantal schoten op doel dat FC Groningen incasseerde. FC Groningen kreeg dit kalenderjaar maar 29 schoten op doel tegen in de Eredivisie, minimaal zes minder dan elk ander team, zo berekende Opta.PSV staat tweede met 35, terwijl sc Heerenveen, de tegenstander van zondag, er liefst 72 incasseerde.

Van alle teams in de twaalf grootste Europese competities die minimaal tien duels achter de rug hebben in 2019, kregen alleen Manchester City en RB Leipzig minder pogingen op doel tegen. Qua clean sheets in de Eredivisie sinds 1 januari moet FC Groningen alleen voorrang verlenen aan AZ: zeven om acht. PSV en PEC Zwolle completeren wederom de top vier, met ieder vijf competitieduels zonder tegendoelpunt.