‘Ik vroeg aan Kluivert: ‘Was jij dat, of hebben we je broer gekocht?’’

Justin Kluivert maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar AS Roma, maar is er in de Italiaanse hoofdstad nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een onbetwiste basiskracht. Onder Claudio Ranieri, die een maand geleden het stokje overnam van de ontslagen Eusebio Di Francesco, komt de negentienjarige aanvaller echter wel geregeld aan spelen toe en de relatie tussen Kluivert en de ervaren oefenmeester lijkt wel goed te zitten.

“We hebben woensdag allemaal naar Ajax tegen Juventus gekeken en we hebben daarna een beetje met Kluivert gedold. Ik vroeg aan hem: ‘Ben jij degene die vorig jaar in de basis stond bij dit Ajax, of heeft AS Roma je broer gekocht?’ Hij moest lachen. Justin is een goede speler en een slimme jongen en hij heeft een mooie toekomst voor zich. Het is niet eenvoudig om je aan te passen aan een nieuwe club en weg te gaan bij een club waar de structuur zo goed is. In Italië trof hij een hele andere structuur aan, maar hij past zich goed aan. Ik verwacht veel van hem”, vertelde Ranieri donderdag tijdens een perspraatje.

De 67-jarige trainer bereidt zich momenteel met i Giallorossi voor op de wedstrijd tegen Udinese van zaterdag en Ranieri weet wat er op het spel staat. Roma staat op de zesde positie in de Serie A met een achterstand van een punt op nummer vier AC Milan, terwijl Atalanta ook een punt meer heeft. Voor de Romeinen zullen de laatste zeven wedstrijden van het seizoen dus allemaal ‘finales’ zijn: “Udinese is een moeilijke tegenstander. Een stug team dat goed verdedigt. Ik maak me zorgen, we moeten goed opletten, slim spelen en geduldig zijn.”

“En we moeten ons niet laten verrassen. Ik wil het publiek ook om hulp vragen, ze moeten ons steunen. Ze moeten snappen dat dit een cruciale wedstrijd voor ons is. We vechten, we hebben de Champions League voor het grijpen en daar willen we naartoe, samen met de fans. Maar we hebben hen ook echt nodig, ze moedigen ons aan. We moeten geduldig zijn, zonder dat we ons laten meeslepen.”