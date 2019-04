Alexander Isak staat in het rijtje met Kylian Mbappé en Marcus Rashford

Alexander Isak maakt indruk in de Eredivisie. De spits van Borussia Dortmund, die een halfjaar gehuurd wordt door Willem II, maakte in zijn eerste elf duels elf doelpunten en dat iemand dat lukte in de Eredivisie was bijna vijftig jaar geleden. In deze aflevering van Feiten op Tafel duiken presenator Justus Dingemanse en Opta-analist Joris van den Ban dieper in zijn cijfers.

Prestaties

Alexander Isak maakte tot dusver elf doelpunten, waarvan vier strafschoppen. In de Europese top vijf competities plus de Eredivisie is er geen enkele speler die jonger is en tot meer dan tien treffers kwam. Naast zijn elf treffers kwam de 1.90 meter lange spits ook tot drie assists, terwijl zijn voorganger Fran Sol in de eerste seizoenshelft er geen enkele wist te geven.

Alexander Isak is de jongste speler met meer dan tien treffers in de Bundesliga, Eredivisie, LaLiga, Ligue 1, Premier League en Serie A.

Actief op de flanken

Opvallend genoeg komt centrumspits Isak bijzonder veel op de flanken in balbezit en is hij daarmee met recht een zwervende aanvaller te noemen. Als we bijvoorbeeld kijken naar zijn touchmap van het duel tegen Heracles Almelo, de kaart waarop te zien is op welke plekken hij de bal raakt, blijkt dat hij opvallend genoeg weinig balcontacten in de as van het veld heeft. Een beeld dat eveneens naar voren kwam in de laatste competitiewedstrijd tegen Ajax.

Alexander Isak komt vaak aan de bal aan de zijkant van het veld.

Zweedse aanvaller

De Eredivisie kent een rijke historie aan Zweedse aanvallers. Enkele in het oogspringende namen zijn Zlatan Ibrahimovic, John Guidetti, Marcus Berg en Ola Toivonen. Wanneer we de prestaties van Alexander Isak vergelijken met deze namen in hun eerste seizoen, zien we dat hij gezien zijn moyenne en leeftijd in het spoor van John Guidetti zit. Hij was in het seizoen 2011/12 eveneens een huurling, maar dan van Manchester City aan Feyenoord.

De prestaties van Zweedse aanvallers tijdens hun eerste seizoen in de Eredivisie.

Conversie

Ook de efficiëntie van de van Borussia Dortmund gehuurde aanvaller is bijzonder hoog met 28,9% van zijn schoten die resulteren in een doelpunt. Daarmee overtreft hij opnieuw zijn voorganger Fran Sol, die een percentage van 27,7% kon overleggen in de eerste seizoenshelft. Slechts drie Eredivisiespitsen met minimaal tien goals hebben dit seizoen een hoger percentage. Benieuwd wie dat zijn? Bekijk dat de hele aflevering van Feiten op Tafel over Alexander Isak.