Robben heeft laatste wedstrijd mogelijk al gespeeld: ‘Het is frustrerend’

Arjen Robben vertrekt na dit seizoen bij Bayern München en zijn tienjarige dienstverband bij der Rekordmeister dreigt nu als een nachtkaars uit te gaan. De 35-jarige routinier kwam vanwege allerhande fysieke ongemakken op 24 november voor het laatste in actie namens de Duitse koploper en hij is er niet van overtuigd dat hij in zijn laatste maanden nog minuten zal kunnen maken.

“Ik heb er mijn bedenkingen bij en ik weet niet meer zeker of ik dit seizoen nog eenmaal aan kan treden namens Bayern. Het is frustrerend om niet te weten wat er precies aan de hand is”, vertelt hij in gesprek met Sky Deutschland. Robben kampte in eerste instantie met problemen aan zijn dijbeen, waar vervolgens een kuitblessure bovenop kwam. De buitenspeler werkt daarom al geruime tijd op en naast het trainingsveld aan zijn herstel, maar het einde is dus nog niet in zicht.

De laatste maanden van zijn succesvolle periode in München lijken daarmee uit te lopen op een deceptie voor de 96-voudig international van het Nederlands elftal en Robben wil nog geen duidelijkheid geven over zijn plannen voor de toekomst. De aanvaller vertrekt met een aflopend contract uit Duitsland en kan zich hierdoor transfervrij aansluiten bij een nieuwe werkgever.

Zijn oude clubs PSV en FC Groningen werden in de afgelopen maanden voorzichtig genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, terwijl onlangs ook de namen van Internazionale en het in de Major League Soccer actieve Toronto FC opdoken. “Natuurlijk heb ik verschillende berichten en telefoontjes gehad van clubs, maar ik wil eerst weer een tijd zonder problemen kunnen trainen”, voegt hij nog toe over zijn toekomst.