Allegri hoopte op rode kaart voor Frenkie de Jong tegen Juventus

Douglas Costa had woensdagavond moeten proberen om Frenkie de Jong met een tweede gele kaart van het veld te krijgen, zo stelt trainer Massimiliano Allegri van Juventus. In de slotfase van de wedstrijd (1-1) stoomde Costa op en sprong hij over een tackle van De Jong heen. Als hij zich had laten neerhalen, zo denkt Allegri, had de middenvelder van Ajax zijn tweede gele kaart gekregen.

Volgens de oefenmeester was het slim geweest als Costa de overtreding had opgezocht. "Douglas had zijn been eigenlijk moeten laten staan, want De Jong had al een gele kaart en zou de return dan hebben gemist", vertelt Allegri aan Sky Italia. "Dat is hoe je wedstrijden kunt winnen. We kunnen niet altijd netjes spelen, dat doen andere ploegen ook niet." De trainer De Jong had tien minuten na rust al een gele kaart gekregen voor het vasthouden van João Cancelo. Even daarna maakte Costa zijn entree als invaller.

"Hun doelpunt kwam vlak na rust als een schok. Ik bracht daarna technische spelers binnen de lijnen, die beter met de bal overweg kunnen", doelt Allegri op Costa en Paulo Dybala. Kort na de wedstrijd sprak de trainer van Juventus al zijn bewondering uit voor De Jong, die behoorde tot de uitblinkers bij Ajax. "Die jongen had ons plan meteen door. Hij draaide zo makkelijk weg zodat we hem anders moesten bespelen. Bij De Jong begint bijna iedere aanval van Ajax", zei Allegri.

"Meestal beweegt De Jong naar de linkerkant, voor ons rechts. Dus Bernardeschi moest hem daar oppakken en opjagen. De Jong doorzag dat en bewoog al snel naar de andere kant, zodat een van onze aanvallers hem moest bespelen. We hebben hem niet kunnen afstoppen”, erkende de manager. “Ajax heeft geweldige kwaliteiten.” Dinsdag wordt in Turijn bepaald wie de halve finale van de Champions League bereikt.