Barcelona loopt blauwtje bij revelatie: ‘Hij heeft geen interesse’

Luka Jovic bereidt zich met Eintracht Frankfurt voor op de Europa League-wedstrijd tegen zijn oude club Benfica van donderdagavond, maar zijn toekomst houdt de gemoederen ook bezig. De revelatie van Eintracht wordt de afgelopen weken voortdurend in verband gebracht met Barcelona. Volgens zijn vader Milan heeft de Spaanse grootmacht inderdaad interesse, maar die lijkt niet wederzijds.

"Barcelona heeft inderdaad navraag gedaan naar Luka, maar hij heeft er geen interesse in", stelt Jovic senior in gesprek met BILD. "Hij weet niet of hij daar aan spelen zou toekomen. Hij wil zich met Eintracht kwalificeren voor de Champions League en bij die club blijven." De vader van Jovic lijkt daarmee de berichtgeving van Mundo Deportivo te bevestigen: de krant meldde dinsdag dat Jovic geen tweede viool wil spelen achter Luis Suárez. Volgens Milan heeft zijn zoon andere prioriteiten.

"Een paar dagen geleden zei hij nog tegen me: 'Pap, het geld interesseert me niet. Ik wil gewoon voetballen.' Hij wil de Champions League in", benadrukt de vader van Jovic. Eintracht staat momenteel op de vierde plek in de Bundesliga en die positie zou recht geven op deelname aan de groepsfase van het miljardenbal. Milan sluit een transfer van zijn zoon niet volledig uit. "Hij wil zijn goede relatie met de club niet op het spel zetten. Als de club aangeeft dat ze geld aan hem moeten verdienen, dan wil hij daar ook niet tegenin gaan."

Jovic staat feitelijk nog onder contract bij Benfica, de club die Eintracht donderdagavond treft in de kwartfinale van de Europa League. In een eerder stadium liet de club uit de Bundesliga al weten gebruik te zullen maken van de optie tot koop, die volgens directeur Fredi Bobic minder dan zeven miljoen euro bedraagt. Barcelona zou vanwege de uitstekende prestaties van Jovic bereid zijn om vijftig miljoen euro voor hem uit te trekken, terwijl Eintracht zou inzetten op een bedrag van 65 à 70 miljoen euro.

De 21-jarige Serviër kwam in 38 officiële wedstrijden tot 24 doelpunten en 7 assists. Van zijn 22 treffers maakte hij er 7 in de Europa League, waarvan één in de meest recente wedstrijd op bezoek bij Internazionale (0-1 zege) in de achtste finale. Bij die wedstrijd waren Ramón Planes en Éric Abidal namens Barcelona aanwezig. Overigens werd ook Real Madrid onlangs nog met de jonge aanvaller in verband gebracht.