Hilariteit bij Ajax om ‘Ronaldo-gooier’, Van Persie goochelt op golfbaan

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Jurgen Ekkelenkamp ging woensdagavond viraal bij zijn Champions League-debuut voor Ajax tegen Juventus (1-1). De negentienjarige middenvelder liep Cristiano Ronaldo in de slotfase van het duel opzettelijk van de sokken en haalde daarmee de angel uit een gevaarlijke tegenaanval van Juventus. De actie van Ekkelenkamp leidde een dag later nog altijd tot grote hilariteit bij teamgenoot Ché Nunnely.

Robin van Persie is natuurlijk bekend als voetballer, maar de 35-jarige vedette van Feyenoord beoefent ook andere sporten met veel plezier. Van Persie is naar verluidt een meer dan uitstekende tafeltennisspeler en houdt ook van golf. Deze week ging hij op de golfbaan de strijd aan met professioneel golfspeler Joost Luiten. Van Persie bewees op de golfbaan van alle markten thuis te zijn.

Ivan Rakitic kan terugkijken op een geslaagde week. De Kroatische middenvelder won afgelopen woensdag in de Champions League met Barcelona van Manchester United (0-1) en vierde tevens het zesjarig huwelijk met zijn vrouw Raquel Mauri (op de hoofdfoto in het midden). Rakitic en Mauri stapten in april 2013 met elkaar in het huwelijksbootje en hebben samen twee kinderen.

De Champions League Trophy Tour biedt voetbalfans overal ter wereld de kans om de Cup met de Grote Oren van dichtbij te aanschouwen. Het evenement bezoekt jaarlijks meerdere steden wereldwijd en was deze week in Shanghai. Oud-voetballers Clarence Seedorf, Luís Figo en Xabi Alonso speelden in de Chinese metropool een potje voetvolley met F1-coureurs Nico Rosberg en Pierre Gasly. Zij verblijven momenteel in Shanghai vanwege de GP van China die daar eind deze week verreden wordt.

Ajax speelde afgelopen woensdag met 1-1 gelijk in zijn eerste duel met Juventus in de kwartfinales van de Champions League en daar was ook Jorik Scholten, beter bekend onder de artiestennaam Lil' Kleine, getuige van. De Amsterdamse rapper was aanwezig in de Johan Cruijff ArenA en ging na afloop op de foto met Ajax-doelman André Onana.

Edwin van der Sar zocht Ronaldo na afloop van Ajax - Juventus op. De algemeen directeur van Ajax was tijdens zijn actieve spelersloopbaan bij Manchester United teamgenoot van de Portugese vedette (swipe naar rechts!).

Theo Janssen was deze week voor even toerist in eigen stad. De oud-voetballer, tegenwoordig jeugdtrainer bij Vitesse en als analist werkzaam voor RTL, bezocht samen met zijn partner Linda Kolkman de Eusebiuskerk in Arnhem.

Dirk Nowitzki zwaaide deze week af als professioneel basketballer in de NBA. De Duitser speelde 21 jaar in de grootste basketbalcompetitie ter wereld voor de Dallas Mavericks en werd op Instagram door onder anderen Toni Kroos en Jérôme Boateng gefeliciteerd met zijn fantastische carrière.

Onduidelijk is of Quincy Promes deze week voor een korte trip in New York was, of dat hij donderdag een oude foto deelde via Instagram, maar de international van het Nederlands elftal vermaakt zich ogenschijnlijk opperbest. Dat lijkt overigens niet te gelden voor de voorbijganger op de achtergrond.

Eintracht Frankfurt kwam donderdagavond op bezoek bij Benfica in actie in de kwartfinales van de Europa League. De stemming zat er op de vlucht naar Lissabon in elk geval goed in bij de Duitsers, getuige onderstaande foto die door Jetro Willems werd verspreid op Instagram. Van links naar rechts: Willems, Evan N'Dicka, Simon Falette, Jonathan de Guzman, Kevin Trapp en Sébastien Haller (swipe naar rechts!).

Claudio Marchisio verdedigt sinds dit seizoen de clubkleuren van Zenit Sint-Petersburg. De Italiaanse middenvelder moest de laatste negen wedstrijden van de Russische topclub aan zich voorbij laten gaan vanwege een knieblessure, maar Marchisio doet er alles aan om snel weer fit te worden.

Bas Nijhuis is een groot dierenliefhebber. De scheidsrechter uit Enschede geeft via Instagram regelmatig een inkijkje in zijn leven en verstuurde deze week 'effe een selfie vanuit de zandbak'.

Thiago Alcántara vierde donderdag zijn 28ste verjaardag. De middenvelder van Bayern München deed dat in het bijzijn van zijn geliefden.