Messi nader onderzocht: ‘Een behoorlijke kneuzing, er was veel bloed'

Lionel Messi is niet ongeschonden uit de strijd gekomen tegen Manchester United (0-1 winst). Door een onbeholpen actie van Chris Smalling liep de Argentijnse captain van Barcelona een hevige bloedneus en wonden in het gezicht op. Trainer Ernesto Valverde heeft na de wedstrijd bevestigd dat Messi donderdag nader onderzocht zal worden.

Valverde zag dat Messi het moeilijk had na de actie van Smalling. “We zullen hem morgen laten onderzoeken om te kijken wat er precies aan de hand is”, aldus de trainer direct na afloop van het duel in gesprek met diverse media. “Hij hield zich sterk, maar heeft een behoorlijke kneuzing. We gaan hem laten nakijken, er was veel bloed.”

Ondanks de pijn wist Messi de wedstrijd op Old Trafford uit te spelen. Ploeggenoot Sergio Busquets verwacht dat het meevalt en dat de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or aanstaande zaterdag tegen Huesca kan spelen. “Hij heeft een wond op zijn ooglid, maar ik denk verder niet dat hij iets gebroken heeft”, aldus Busquets.

De return in het Camp Nou volgt volgende week dinsdag. Barcelona kwam de afgelopen drie Champions League-seizoenen niet verder dan de kwartfinale en Gerard Piqué is ondanks de uitstekende uitgangspositie op zijn hoede. “In voetbal kan van alles gebeuren, zeker met een grote club als Manchester United. Zij kunnen wedstrijden op elk moment beslissen.”