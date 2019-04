Solskjaer: ‘Ik denk dat hij er absoluut vanaf gestuurd had moeten worden’

Manchester United ging woensdagavond in eigen stadion met 0-1 onderuit tegen Barcelona in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League. Een eigen doelpunt van Luke Shaw bracht uiteindelijk de beslissing op Old Trafford. Het resultaat zorgde voor frustratie én perspectief bij Ole Gunnar Solskjaer, de manager van the Red Devils.

“Natuurlijk geeft de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain het hoop en het geloof dat we het voor elkaar kunnen krijgen”, zo refereert Solskjaer aan de vorige ronde in de Champions League. Na een 0-2 thuisnederlaag won Manchester United in Parijs met 1-3 van de Franse topclub. “We weten alleen dat we tegen een favoriet in dit toernooi spelen. Het is een uitdaging om in het Camp Nou te spelen, ook omdat Barcelona in eigen stadion weinig verliest. Ik weet zeker dat we iets kunnen bereiken, daar twijfel ik niet over.”

“We hebben hier ook kansen gecreëerd, dus daar zullen we onze kansen moeten benutten. Het gaat erom dat we effectief en efficiënt zijn”, vervolgt de Noorse oefenmeester, wiens ploeg in dit Champions League-seizoen pas één doelpunt in eigen stadion maakte. “Dat kan eigenlijk niet. Maar we hebben dit seizoen al uit bij Juventus en Paris Saint-Germain gewonnen, dus met dat in het achterhoofd gaan we naar Barcelona. Ik denk dat Sergio Busquets er absoluut vanaf gestuurd had moeten worden. Daar kan je niets aan doen. Ik kan niet klagen over de scheidsrechter. Wij hebben niet gescoord, als je het zo bekijkt.”

Solskjaer liet zich tegenover BT Sport lovend uit over Scott McTominay. “Fantastisch. Iedere keer dat hij speelt, wordt hij steeds beter. Hij is een geweldige atleet, kan afstanden afleggen met de bal, wint duels en is snel”, aldus Solskjaer. McTominay is zelf van mening dat Manchester United in het eerste kwartier teveel respect toonde voor Barcelona. “Nadat we ons hadden aangepast aan hun spel en redelijk goed speelden, leken we de betere ploeg. Helaas leverde dat geen doelpunt op, maar je moet ons niet afschrijven.”

“Wij zijn Manchester United, je kan ons nooit afschrijven. Zij hebben topspelers, maar die hebben wij ook”, stelt de jonge middenvelder. Hij krijgt bijval van Chris Smalling, die ook van mening is dat Manchester United een goede wedstrijd speelde tegen Barcelona. “We hebben hun hele team onschadelijk gemaakt. David De Gea heeft slechts één redding moeten verrichten. We wisten dat we met een hoge intensiteit moesten spelen, want dat zijn ze niet gewend.”