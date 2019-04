‘Frenkie de Jong is een van de weinige spelers voor wie je een kaartje koopt’

Door een 1-1 gelijkspel tegen Juventus heeft Ajax de halve finale van de Champions League nog altijd in het vizier. Op slag van rust opende Cristiano Ronaldo de score, waarna David Neres al razendsnel in de tweede helft de stand gelijk trok. In de buitenlandse media klinken lovende woorden voor het spel van de Amsterdammers tegen de koploper van de Serie A.

La Gazzetta dello Sport spreekt van een ‘geweldige Europese voetbalavond’. “Intensiteit, een hoog tempo en veel technische kwaliteiten. Wat telt, is uiteindelijk de uitslag”, stelt de Italiaanse sportkrant. “Juventus haalde een hoog niveau en speelde een solide wedstrijd, los van de fout die João Cancelo maakte. Ajax heeft opnieuw indruk gemaakt, met enkele geweldige spelers zoals Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Ook Juve heeft zulke spelers in de gelederen, Rodrigo Bentancur en Daniele Rugani speelden een zeer goede wedstrijd.”

De Corriere dello Sport noemt het treffen tussen Ajax en Juventus een ‘spektakel voor het oog’. “Het team van Massimiliano Allegri heeft een goede uitgangspositie aan dit duel overgehouden en dat is grotendeels te danken aan doelpuntenmachine Cristiano Ronaldo. Ajax herstelde zich dankzij de magie van David Neres. Met snelheid en techniek maakte de thuisploeg veel indruk, want daarmee werd Juventus in de meeste fases van de wedstrijd in de hoek gedrukt. De ervaring leverde Juve nog drie grote kansen op.”

‘Juventus grijpt een gelijkspel op bezoek bij Ajax’, zo kopt Tuttosport. “Er waren zowel positieve als negatieve punten voor Juventus in deze wedstrijd, bijvoorbeeld als je naar Cancelo kijkt. Hij gaf de voorzet bij het doelpunt van Ronaldo, maar leidde ook de tegentreffer in. Juve zal zich zo goed mogelijk moeten voorbereiden op de return. Ondertussen zal Cristiano nog een aantal sprintjes trekken, zal Sami Khedira nog een aantal keer trainen en zal Giorgio Chiellini erbij proberen te zijn om het beslissende duwtje te kunnen geven. Het zullen negentig intense minuten worden. Nog negentig minuten voor de halve finale.”

In Spanje volgde men Ajax - Juventus met speciale aandacht vanwege Frenkie de Jong, die komende zomer naar Barcelona vertrekt. “Hij is een van de weinige spelers voor wie je een kaartje koopt. Als hij aan de bal is, is hij geweldig. Tegelijkertijd draagt hij ook in defensief opzicht zijn steentje bij”, schrijft Mundo Deportivo. “De Jong heeft meer dan eens laten zien dat het terecht is dat Barcelona zoveel geld voor hem heeft neergeteld. Hij speelde echt een superieure wedstrijd tegen Juventus.”

Marca zag een andere speler opvallen en spreekt van de ‘Cristiano factor’. “Voor Juventus had het er slechter kunnen uitzien, maar het liep zoals altijd. De Champions League en Cristiano Ronaldo zijn onafscheidelijk, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Het maakt niet uit welk shirt hij draagt. Het doelpunt dat hij in het slot van de eerste helft maakte, creëerde hij helemaal zelf”, schrijft de Spaanse sportkrant. “Een naam die in de tweede helft boven iedereen uitstak: David Neres. Hij maakte een geweldige doelpunt, met zijn zwakkere been.”

Het Laatste Nieuws zag dat Ajax door een kolkende Johan Cruijff ArenA naar een gelijkspel werd gestuwd. “De Amsterdammers lieten zich niet van de wijs brengen. Ajax kwam sterk uit de kleedkamer en de pijlsnelle David Neres maakte vrijwel meteen gelijk. De kersverse Braziliaanse international dribbelde zestien binnen en deed het net trillen met een heerlijke plaatsbal. Met het thuispubliek achter zich bleef Ajax aandringen”, schrijft de Belgische krant. Het Nieuwsblad trekt de vergelijking met Anderlecht.

“Anderlecht wil graag een voorbeeld nemen aan Ajax. Maar wat in Amsterdam gebeurde, daar staat RSCA nog mijlenver van af. Op de zwarte markt werd meer dan 1.500 euro geboden op tickets voor het duel met Juventus en uren voor de aftrap liep rond de Johan Cruijff ArenA al een massa volk rond. De politie werd er nerveus van, want het waterkanon werd ingezet. Spanning ten top”, zo concludeert men. “Wie weet kan Ajax voor het eerst sinds 1995 nog eens de Champions League winnen. Waarom niet?”

‘Ronaldo zeigt Ajax die Zunge’, kopt BILD. “Zijn doelpunt was andermaal van grote waarde voor Juventus. Ajax maakte een verdiende gelijkmaker en Juventus moet gewaarschuwd zijn, want ook tegen Real Madrid werd er in eigen huis geen goede uitgangspositie behaald”, stelt de Duitse krant. The Guardian voegt daaraan toe: “Kijk niet naar het verschil in budget, kijk niet naar dit sprookje. Ajax kon Juventus niet verslaan, maar ze bereikten wel iets moois. Ze zorgden ervoor dat de wedstrijd gelijk opging en dat zal in Turijn volgende week niet anders zijn.”

“Ondanks dat Ajax domineerde en Juventus werd teruggedrongen, kregen de bezoekers toch een doelpunt”, analyseert L’Équipe. “Zoals tegen Atlético Madrid, leek Juve alles dankzij Ronaldo in de hand te hebben. De jonge spelers van Ajax lieten het hoofd echter niet hangen en toonden direct na rust de juiste instelling. Zoals in de eerste helft, had de ploeg van Ten Hag ook na rust het beste van het spel. Er waren ook zeker kansen, maar een verdiende tweede treffer leverden die niet op.”