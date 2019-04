De Mos geïmponeerd: ‘Samen met Frenkie de Jong is hij echt wereldklasse’

Ajax maakte woensdagavond een uitstekende indruk tegen Juventus en Aad de Mos zag met name David Neres en Frenkie de Jong uitblinken. Laatstgenoemde heerste op het middenveld, terwijl de Braziliaan vlak na rust voor de gelijkmaker zorgde. De ploeg van trainer Erik ten Hag moest genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel, waardoor De Mos denkt dat het voor Ajax een lastig verhaal wordt om de halve finale van de Champions League te bereiken.

Ajax was voor rust dicht bij een doelpunt via Hakim Ziyech en Donny van de Beek. Ook na de thee kreeg de thuisploeg een aantal goede mogelijkheden om tot scoren te komen. “Ze hebben heel lang pressing gespeeld, waar Juventus toch wel moeite mee had. Ze hebben ook veel kansen gecreëerd. Alleen de afwerking was vandaag minder”, zegt hij in gesprek met Voetbal International. “Dat is doodzonde, want nu krijg je het heel zwaar in Turijn.”

Vlak voor rust dook Cristiano Ronaldo op voor de neus van André Onana en kwamen de bezoekers uit Turijn op voorsprong. “Het elftal staat scheef, ze staan helemaal aan de rechterkant georiënteerd. Het centrum komt vrij te liggen, waar Veltman de rugdekking moet verzorgen. Hij had voor rust al een breedtepass die levensgevaarlijk was”, zag De Mos. “Ronaldo duikt erin, zoals we hem kennen, en scoort.”

De tweede helft was nog geen minuut oud toen Neres met een prachtig doelpunt voor de 1-1 zorgde. “Samen met Frenkie de Jong is hij echt wereldklasse. De Jong was ook weer weergaloos goed. Ongelooflijk hoe zuiver hij aan de bal is. De Jong is een middenveld op zich”, vervolgt De Mos, die de middenvelder in de eerste helft goed zag ingrijpen bij een kans van Federico Bernardeschi. “Hij maakte daar een goede tackle, anders waren ze al eerder op achterstand gekomen.”

Ajax moet het in de return stellen zonder Nicolás Tagliafico. De Argentijn stond op scherp en liep tegen een onnodige gele kaart aan. “Ajax heeft het al een paar keer opgelost met Sinkgraven of Kristensen aan de linkerkant. Mazraoui heeft er ook een keer gespeeld, maar dat was niet zo’n gelukkige oplossing. Het gemist van Tagliafico is moeilijk op te vangen, vind ik.”

Met het gewenste uitdoelpunt op zak is Juventus wat De Mos betreft de favoriet. “Ik schat de kansen minder in dan tegen Real Madrid. Ik geef Ajax nog veertig procent kans. Juventus is zo uitgekookt en geslepen dat ze moeilijk te kloppen zijn in eigen huis. Ze hebben geen aanvallende intenties. Het publiek verwacht ook alleen maar dat ze een ronde verder komen."