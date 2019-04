Actie Jurgen Ekkelenkamp gaat viraal: ‘Ik dacht alleen: Ronaldo neerhalen’

Jurgen Ekkelenkamp maakte woensdagavond in niet de minste wedstrijd zijn eerste Europese minuten in de hoofdmacht van Ajax. De negentienjarige middenvelder was een kwartier voor tijd in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus (1-1) de vervanger van Lasse Schöne. Hij maakte zich bijna onsterfelijk door in de slotfase bijna de winnende treffer te maken, maar met een actie jegens Cristiano Ronaldo ging de tiener alsnog viraal.

“Het was verrassend om te mogen invallen”, erkende Ekkelenkamp na afloop van het duel, in gesprek met FOX Sports. “Ik hoorde dinsdag dat ik bij de selectie zou zitten.” De middenvelder moest warmlopen van Erik ten Hag en toen besefte hij dat hij wellicht zijn debuut zou gaan maken. “Dan denk je: misschien zou ik er weleens in kunnen komen. Toen moest ik me klaarmaken en mocht ik invallen tegen Juventus.”

“Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Vrijdag speelde ik nog tegen Helmond Sport”, gaf Ekkelenkamp als voorbeeld. Hij had zelfs nog de 2-1 kunnen maken. “Helaas pakte de keeper de bal goed. Maar wel mooi dat ik de kans kreeg. Ik zag Alex Sandro in mijn ooghoek aankomen, dus ik dacht: ik neem de bal nog even mee. Helaas mocht het niet zo zijn. Ik zag de bal er al ingaan.”

In de slotfase counterde Juventus en besloot Ekkelenkamp ter hoogte van de middenlijn niemand minder dan Cristiano Ronaldo met een armbeweging naar de grond te werken. “Ik dacht alleen: Ronaldo neerhalen. Dan maakt het niet uit dat hij het is. Het was logisch om dat te doen, omdat hij een van de belangrijkste en gevaarlijkste spelers is. Het was een slimme overtreding.”