Mea culpa van Frenkie de Jong: ‘Of ik gefopt ben? Ja, zeker weten’

Ajax werd woensdagavond niet weggespeeld tegen Juventus in het eerste kwartfinaleduel in de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag speelde voor eigen publiek met 1-1 gelijk. De oefenmeester kon na afloop maar één minpuntje terughalen uit de 93 minuten die het duel duurde. “We hebben een klein momentje van onachtzaamheid gehad, en dat wordt gelijk afgestraft.”

Ten Hag doelde op de rake kopbal van de vrijgelopen Cristiano Ronaldo, op slag van rust. De Portugees liep weg bij zijn bewaker Frenkie de Jong. “Ja, je weet dat als hij die voorzet krijgt, dat-ie er bijna zeker inzit”, stelde De Jong na afloop, in gesprek met de NOS. “Of ik gefopt ben? Ja, zeker weten. Het is niet dat je ervan kan genieten, maar het is wel knap.”

Ajax maakte in balbezit een rustige indruk en dat had een reden. “Als zij terugplooien, dan staat de organisatie heel goed”, verklaarde De Jong. “Dan wachten ze de bal in het midden af, onderscheppen ze hem en komen ze er razendsnel uit. Het was een soort van afspraak om heel geduldig te zijn. Uiteindelijk komt die pass, dan moet-ie snel en dan hebben we een kans.”

De Jong ziet kansen in Turijn, al zal Ajax komende dinsdag per se moeten winnen of een doelpuntrijk gelijkspel moeten afdwingen. “Het is niet waar we op gehoopt hadden, maar het is niet slecht. Als we zo spelen uit, met lef en durf zoals we ook in Madrid hebben gedaan, dan zie ik nog zeker kansen. Ik heb er een goed gevoel over.”