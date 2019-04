De Ligt: ‘Neres laat het vandaag weer zien, nota bene met zijn rechterbeen’

Ajax speelde woensdagavond in eigen huis gelijk tegen het Italiaanse Juventus in de Champions League (1-1). Op slag van rust kwamen de Italianen op voorsprong door een doelpunt van Cristiano Ronaldo die de Ajax-verdediging te snel af was. Het zou het enige schot op doel blijven van de bezoekers. Direct na rust stelden de Amsterdammers orde op zaken door een treffer van David Neres. Aanvoerder Matthijs de Ligt, die een acht kreeg voor zijn optreden van Voetbalzone, verscheen na afloop van het duel voor de camera bij verslaggever Justus Dingemanse.

