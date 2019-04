Ten Hag looft Ekkelenkamp: ‘Een uitstekende overtreding op Ronaldo’

Erik ten Hag hield gemengde gevoelens over aan de eerste kwartfinale van Ajax tegen Juventus in de Champions League (1-1). “Het is niet direct een uitslag waar je op hoopt. Maar het is wel een resultaat”, vertelde de oefenmeester na afloop tegen Veronica. Ten Hag verwees daarbij naar de late nederlaag in de Johan Cruijff ArenA tegen Real Madrid (1-2) in de achtste finales van het toernooi.

“In hele grote fases van de wedstrijd waren we aan de bal uitstekend”, zag Ten Hag. “Juventus had moeite om druk op ons te krijgen. We kregen ook de nodige schotkansen.” Kort voor rust opende Cristiano Ronaldo echter de score voor Juventus. “Toen zaten we even niet kort op de man. Die foutjes kun je je niet veroorloven. Zij kunnen het spel dan snel verplaatsen.”

Na de gelijkmaker van David Neres maakte debutant Jurgen Ekkelenkamp als invaller nog bijna het winnende doelpunt. “Lasse Schöne zat er doorheen. Dan zoek je een middenvelder die loopvermogen heeft en ook nog iets naar voren toe kan doen. Dat deed hij uitstekend, hij maakte nog bijna een doelpunt. En die professionele overtreding op Ronaldo maakte hij ook uitstekend.”

Hakim Ziyech probeerde opvallend vaak van afstand te scoren, maar dat ging de middenvelder niet goed af. “Ziyech werd een paar keer goed in stelling gebracht op de rand van de zestien, dan moet je de trekker overhalen. Ik vind het juist goed dat Hakim, die een heel goed schot heeft, het dan van afstand probeert.” Ten Hag ziet nog genoeg kansen om met Ajax de halve eindstrijd te halen. “Er zit nog van alles in.”