Ajax beslist het voor Nederland: elfde plek op coëfficiëntenranking

Ajax kreeg woensdagavond na een sterk optreden tegen Juventus niet het gewenste resultaat. Het elftal van trainer Erik ten Hag bleef voor eigen publiek steken op een gelijkspel (1-1) en staat daardoor komende dinsdag in Turijn voor een loodzware opgave om de halve finale van de Champions League te bereiken. Het resultaat is wél voldoende om Nederland de elfde plek op de coëfficiëntenranking te bezorgen.

Oostenrijk koesterde aan het begin van deze Europese speelronde een minimale voorsprong van 0,017 punt op Nederland. Daardoor was een remise (0,2 punt) of zege (0,4 punt) van Ajax in een van de twee kwartfinaleduels met Juventus genoeg om de elfde plek over te nemen. De kampioen van de Eredivisie in 2019/20 is nu rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van het kampioenenbal en de voorrondes worden ontlopen.

Feyenoord was in 2017 de laatste kampioen die geen voorronde hoefde te spelen. Voorwaarde is wel dat de Champions League-winnaar van dat jaar zich via de competitie al heeft geplaatst voor het toernooi, iets wat eigenlijk altijd het geval is. Oostenrijk heeft na de uitschakeling van Red Bull Salzburg in de achtste finales van de Europa League geen club meer over in Europa en daardoor is de elfde plek voor Nederland reeds een zekerheid.

De elfde plek betekent ook dat de bekerwinnaar van 2019/20 direct de groepsfase van het Europa League-toernooi in mag. Willem II moet, indien Ajax op 5 mei in de finale van de TOTO KNVB Beker wordt verslagen, instromen in de voorronde en dat overkwam Feyenoord afgelopen jaar ook al.