Ajax-uitblinker kritisch na ‘goede wedstrijd’: ‘Dat mag niet gebeuren’

Donny van de Beek was woensdagavond één van de uitblinkers in het eerste duel tussen Ajax en Juventus in de kwartfinales van de Champions League (1-1). De middenvelder speelde een sterke wedstrijd en kijkt na afloop redelijk tevreden terug op de krachtmeting in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik denk dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben", vertelt hij voor de camera van Veronica. "We hebben veel energie in de wedstrijd gelegd. Je ziet wel dat het lastig is om kansen te creëren, want Juventus staat achterin als een blok. Het is zonde dat we voor rust nog dat doelpunt weggaven. Dat mag niet gebeuren", zegt Van de Beek over het openingsdoelpunt dat Cristiano Ronaldo in de slotminuut van de eerste helft maakte.

Ajax kwam vervolgens al vroeg in de tweede helft langszij via David Neres en kreeg daarna kansen op meer. Het bleef echter bij 1-1. "Na de rust hebben we ons goed herpakt. Uiteindelijk kunnen we tevreden zijn met het spel", vindt Van de Beek, die stelt dat Ajax zijn beste fase van de wedstrijd 'net na rust' beleefde. "We hadden enorm veel pressie en scoorden ook. Daarna hield de druk aan."

"Helaas werd de 2-1 (van Neres, red.) afgekeurd vanwege buitenspel, maar dat was een sterke fase. Douglas Costa schoot nog wel op de paal, maar volgens mij hebben ze verder niet veel kansen gehad. De tegengoal in de eerste was een minder moment. Dat mag niet gebeuren, maar verder hebben we het goed gedaan", besluit de middenvelder.