Bravoure bij Ajax na ‘intense’ wedstrijd: ‘We staan hier niet voor niks’

Matthijs de Ligt kijkt met een goed gevoel terug op de eerst wedstrijd tussen Ajax en Juventus in de kwartfinales van de Champions League. Ajax speelde woensdagavond op eigen veld met 1-1 gelijk en reist zo volgende week met een redelijke uitangspositie af naar Italië voor de return.

De Ligt omschrijft de wedstrijd na afloop voor de camera van Veronica als 'intens'. Nadat Cristiano Ronaldo op slag van rust voor de 0-1 had getekend, bepaalde David Neres kort na rust de eindstand. "Ik denk dat de sfeer er vanaf het begin goed inzat. In de eerste helft was er vrij weinig aan de hand; een paar kansjes aan beide kanten. Net voor rust viel die 0-1", blikt de verdediger van Ajax terug.

Ajax ging gecontroleerd te werk, constateert ook De Ligt. "We weten dat het tegen Juventus geen zin heeft om voorzetten te geven, want daar zinsspelen ze op. Je moet de bal rond laten gaan en wachten op het gaatje. In de eerste helft kregen we wat kansjes, onder meer via Donny van de Beek. Dan geef je Juventus ook niet de kans om te counteren", vervolgt hij.

Ofschoon Juventus vermoedelijk tevreden zal zijn met het resultaat, benadrukt De Ligt dat de kwartfinales niet het eindstadion hoeven te zijn voor Ajax. "We hebben een team met ontzettend veel potentie, dat komt er volledig uit in de Champions League. Dan zie je dat we volle bak geven. Ik denk dat we qua team niet voor niks in de kwartfinales staan en dat er ook meer inzit. En dat zie je ook", stelt de verdediger vol bravoure. "We zullen in de tweede wedstrijd hetzelfde moeten brengen, want je weet dat Juventus thuis altijd sterk is."

De Ligt speelde een ijzersterke wedstrijd, maar kon niet voorkomen dat Ronaldo aan het einde van de tweede helft scoorde. "Zijn grootse kwaliteit is dat hij een roofdier is in de zestien. Hij ziet een gaatje en is dan enorm snel. Dat zag je bij zijn doelpunt ook. Hij zag een gaatje, sprintte ertussendoor en kopte de bal binnen", analyseert de international van het Nederlands elftal.