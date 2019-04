Droomstart op Old Trafford geeft doorslag voor Barcelona

Barcelona heeft woensdagavond goede zakengedaan in de Champions League. De eerste ontmoeting met Manchester United in de kwartfinales van het Europese miljardenbal eindigde in het voordeel van het team van Ernesto Valverde. Een vroeg eigen doelpunt van Luke Shaw gaf de doorslag op Old Trafford: 0-1. Manchester United, dat nu vier van de laatste vijf officiële wedstrijden heeft verloren, zal volgende week dinsdag in het Camp Nou per se moeten winnen om de halve finales te bereiken.

Barcelona domineerde in de eerste tien minuten, maar Manchester United stond in defensief opzicht goed opgesteld en gaf geen ruimte weg. Na twaalf minuten nam het team van Valverde desalniettemin de leiding. Na een voorzet van Lionel Messi vanaf links richting de tweede paal kopte Luis Suárez de bal diagonaal via het lichaam van Shaw binnen. De scheidsrechterlijke leiding dacht aan buitenspel, maar na inmenging van de VAR werd het doelpunt van de Catalanen toch goedgekeurd; 0-1.

Manchester United was aanvankelijk niet in staat om te reageren en hield de bal amper in bezit. Naarmate de eerste helft vorderde liet Barcelona echter achterin wat steken vallen en kwam het team van Ole Gunnar Solksjaer beter in de wedstrijd. Het team van Valverde werd echter amper op de proef gesteld. Manchester United kwam niet verder dan een mislukte inzet van de vrijstaande Diego Dalot en mocht zich gelukkig prijzen dat David de Gea enkele minuten eerder een inzet van Philippe Coutinho van dichtbij met goed voetenwerk pareerde.

In het eerste kwartier na rust domineerde Manchester United en kwam Barcelona amper in de buurt van het doelgebied van De Gea. Mede dankzij het sterke spel van Gerard Piqué waren de Engelsen wederom niet in staat om voor gevaar te zorgen en ontsnapte de thuisploeg na ruim een uur spelen zelfs aan de 0-2. Na een sublieme pass van Nelson Semedo werkte Suárez het leer in een keer in het zijnet. Valverde had genoeg gezien en haalde Coutinho en Arthur naar de kant, ten faveure van Arturo Vidal en Sergi Roberto.

Solskjaer opteerde in het restant van het duel voor de entree van Jesse Lingard, Anthony Martial en Andreas Pereira, maar ook het drietal kon niet voorkomen dat Manchester United voor het eerst sinds 1996/97 drie thuisnederlagen in één Champions League-seizoen leed. Piqué voorkwam in de slotfase dat Martial de gelijkmaker kon binnenwerken, terwijl De Gea goed oplette toen Messi een vrije trap via een lage inzet probeerde te verzilveren. Manchester United eindigde het duel zelfs zonder ook maar één gerichte inzet op het doel van Marc-André ter Stegen.