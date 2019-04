De man van de wedstrijd was niet Neres of Tadic bij Ajax

Het tweeluik tussen Ajax en Juventus ligt nog volledig open. Woensdagavond remiseerden de koplopers van Nederland en Italië met 1-1 in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de beslissing volgende week pas zal vallen in Turijn. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen met een rapportcijfer.



Cijfers Ajax

André Onana: 6,5

De keeper van Ajax had weinig momenten om zich te onderscheiden. Het doelpunt van Ronaldo viel hem niet aan te rekenen en verder hoefde Onana niet vaak in te grijpen. Op de momenten dat het moest, was Onana een stabiele en kalme factor in de ploeg van Erik ten Hag.

Joël Veltman: 6

De vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui kende een ongelukkig moment in de eerste helft, toen zijn verkeerde pass een grote kans van Bernardeschi inleidde. Daarna leek hij zich te herpakken, maar Douglas Costa had in de slotfase zomaar kunnen scoren toen hij voorbij de back raasde. Aanvallend was Veltman een aantal keer van waarde.

Matthijs de Ligt: 8

Omdat Ronaldo veelal naar het centrum trok, was De Ligt samen met Blind belast met de taak om de grote ster onschadelijk te maken. Dat lukte in grote delen van de wedstrijd; het tegendoelpunt viel de aanvoerder niet aan te rekenen. De Ligt won bijna al zijn tackles en duels.

Daley Blind: 5,5

Het was geen goede zet van Blind om Ronaldo uit zijn rug te laten lopen, voorafgaand aan de 0-1. Zonder enige communicatie met zijn medeverdedigers besloot hij druk op de bal te zetten, waardoor Ronaldo plots vrijstond om binnen te koppen.

Nicolás Tagliafico: 7

Een belangrijke factor bij de vroege opleving van Ajax, met zijn rushes en samenspel aan de linkerflank. De Argentijn pakte wel een gele kaart en mist daarom de return in Turijn van volgende week: een grote aderlating voor Ajax.

Donny van de Beek: 8,5

In topwedstrijden kun je erop rekenen dat Van de Beek alles geeft. Met zijn felheid op het middenveld was hij een belangrijke aanjager in de fases waarin de druk van Ajax het hoogst was. Het publiek beloonde de balvaste uitblinker door zijn naam te scanderen. Wel had Van de Beek na 24 minuten eigenlijk zelf de score moeten openen.

Lasse Schöne: 5,5

Schöne speelde zijn 25ste Champions League-wedstrijd voor Ajax; slechts acht spelers hebben er meer achter hun naam staan voor de club. Schöne had het op het middenrif lastig met de snelle Matuidi en had voorafgaand aan de 0-1 veel meer kunnen doen. De tweede helft was beter van Schöne.

Frenkie de Jong: 7,5

Altijd in beweging, en meestal met goed gevolg. En dat hij ook zonder de bal in beweging blijft, bleek toen hij Bernardeschi na een klein halfuur het scoren belette na een indrukwekkende sprint en dito sliding.

Hakim Ziyech: 6

Een goede eerste helft werd door Ziyech opgevolgd door een mindere tweede. Hij was voor rust verreweg de gevaarlijkste man bij Ajax in de eerste helft, met drie gevaarlijke schoten. Ziyech wisselde continu van positie met Neres en bracht daarmee dynamiek in het spel van Ajax. Na rust gingen zijn schoten alle kanten op, behalve de goede.

Dusan Tadic: 8

Een, twee of meerdere mannen ijn de rug lijkt Tadic niets uit te maken; zoals altijd in de Champions League was hij weer een cruciaal aanspeelpunt voorin. Door de bal vast te houden en combinaties met ploeggenoten aan te gaan, stond hij aan de basis van menig kans van de thuisploeg.

David Neres: 8

Neres en de Champions League: het wordt zo langzamerhand een iconisch duo. Niemand van Juventus rekende op zijn heerlijke actie waarmee hij vlak na rust voor de 1-1 zorgde. Het was het startsein van een fenomenale tweede helft van de soms onnavolgbare buitenspeler.

Cijfers Juventus

Wojciech Szczesny: 6,5

Net als de defensie van Juventus leek Szczesny erg verrast door de actie van Neres bij de 1-1: hij dook pas toen de bal eigenlijk al binnen was. Voor rust keepte de Pool uitstekend en een knappe reddingen op goede schoten van Ziyech en Jurgen Ekkelenkamp vormden zijn beste momenten van de wedstrijd.

João Cancelo: 6

Het werd een wedstrijd van uitersten voor Cancelo. Hij leek geen goede connectie met zijn medeverdedigers te hebben, had het moeilijk met de opkomende Tagliafico en leidde het balverlies waaruit de 1-1 ontstond. Maar Cancelo was zonder meer een van de meest dynamische spelers van Juventus, wat vlak voor rust tot uiting kwam met zijn knappe assist op Ronaldo.

Daniele Rugani: 8

Als vervanger van de geblesseerde Giorgio Chiellini stond er veel druk op Rugani, maar daar leek hij goed mee om te kunnen gaan. Enkele belangrijke intercepties stonden mogelijkheden van Ajax voor rust in de weg; Rugani was achterin de beste man bij Juventus.

Leonardo Bonucci: 5,5

Bonucci leek wat minder gewend aan tegenstanders die fel druk zetten. In de passing was de routinier een van de slordigste spelers op het veld, al had hij met name in het eerste kwartier een paar momenten waarin hij er goed tussen zat.

Alex Sandro: 4,5

Leek soms meer een middenvelder dan een verdediger, wat voordelen met zich meebracht maar er tegelijkertijd voor zorgde dat Ajax constant aanviel vanaf de rechterflank. Sandro werd op die manier een risicofactor achterin bij de bezoekers.

Rodrigo Bentancur: 7,5

De enige verrassing in de opstelling van Juventus, en hij betaalde het vertrouwen terug. Bentancur las het tempo van Ajax goed, verrichtte belangrijke tackles op het middenveld en creëerde de ruimte voor Ronaldo bij de 0-1. Bentancur groeide in de wedstrijd en was een van de beste spelers bij de gasten.

Miralem Pjanic: 5

Met de druk die Ajax zette, was Pjanic een van de spelers die voor rust moest zorgen in het spel van Juventus. Daar slaagde hij echter niet in; de Bosniër oogde wat verloren op het veld en hanteerde een te traag tempo. Veel was Pjanic niet bij het spel betrokken.

Blaise Matuidi: 7

Een van de meest bedrijvige spelers in de ploeg van Massimiliano Allegri. Hij was erg zichtbaar aan de linkerflank op het middenveld, waar hij anticipeerde op balverlies van Ajax of dat zelf inleidde.

Federico Bernardeschi: 6

Op papier de rechtsbuiten van Juventus, maar kilometervreter Bernardeschi dook in de eerste helft overal op. Zo scherp als hij echter was met zijn loopbewegingen, zo ongelukkig was hij in persoonlijke duels en voor het doel van Ajax. En in het tweede bedrijf was zijn bijdrage nog veel kleiner.

Mario Mandzukic: 4

Speelde Mandzukic eigenlijk wel mee? We hebben de aanvaller geen moment gezien. Hij werd niet veel gezocht door zijn ploeggenoten, maar deed ook weinig om zichzelf bij het spel te betrekken.

Cristiano Ronaldo: 6

Met zes Champions League-doelpunten is Ronaldo nu de topscorer in de Johan Cruijff ArenA, samen met Zlatan Ibrahimovic. Zijn loopactie en timing waren feilloos al vanouds, terwijl hij daarvoor én daarna amper in het spel voorkwam.