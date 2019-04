Ajax houdt zicht op halve finale dankzij fantastisch doelpunt Neres

Het eerste duel tussen Ajax en Juventus in de kwartfinales van de Champions League heeft geen winnaar opgeleverd. Ajax kwam in de eigen Johan Cruijff ArenA in de slotminuut van de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Cristiano Ronaldo, maar David Neres bezorgde het team van trainer Erik ten Hag na rust alsnog een degelijke uitgangspositie: 1-1. Volgende week dinsdag wacht in Turijn de return; Nicolás Tagliafico zal dan ontbreken vanwege een schorsing.

De enige enigszins opvallende naam in de basiself van Ajax was die van Joël Veltman: hij was op de rechtsbackpositie de vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui. Bij Juventus ontbraken Giorgio Chiellini en Emre Can vanwege blessures, maar was Ronaldo wel fit genoeg om te starten. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was na twee minuten voetballen voor de bezoekers uit Italië: Federico Bernardeschi vuurde van afstand over. Het antwoord van Ajax volgde vrij snel via Hakim Ziyech, die vanaf een meter of twintig verwoestend in het zijnet schoot. Na een klein kwartier deed Ziyech opnieuw van zich spreken, maar ditmaal belandde zijn afstandspoging in de handen van Wojciech Szczesny.

Ziyech maakte een bedrijvige indruk in de openingsfase en was in de achttiende minuut daadwerkelijk dicht bij een doelpunt: een geplaatste bal van de middenvelder werd fraai onder de lat weggedoken door Szczesny. Even later was ook Donny van de Beek dicht bij een treffer, maar hij schoot uit zeer kansrijke positie rakelings naast. Ajax had het overwicht, maar moest wel behoedzaam blijven voor de tegenaanvallen van Juventus. Bernardeschi leek rond het halfuur een zeer grote schietkans te gaan krijgen, maar dat werd uiteindelijk met een uiterste krachtsinspanning voorkomen door Frenkie de Jong. Uit de daaropvolgende hoekschop schoot Ronaldo bij de eerste paal naast. De Portugese vedette was acht minuten voor rust bijna goed voor een assist, maar nadat hij de bal in het strafschopgebied met het hoofd had teruggelegd, schoot Bernardeschi van dichtbij naast.

Juventus kwam zo steeds beter in de wedstrijd en wist Ajax in de slotminuut van de eerste helft uiteindelijk pijn te doen. Ronaldo stormde het strafschopgebied binnen door de as van het veld, waarna de vedette op maat werd bediend landgenoot João Cancelo en met het hoofd André Onana verschalkte: 0-1. De slotfase van de eerste helft verliep voor Ajax sowieso teleurstellend, want vlak voor de openingstreffer van Ronaldo had Tagliafico een cruciale gele kaart ontvangen, waardoor hij voor de return van volgende week in Turijn geschorst zal zijn. Ajax zocht de kleedkamer halverwege zodoende op met een kater, maar het antwoord van de Amsterdammers na rust mocht er wezen: Neres zorgde binnen 35 seconden voor de gelijkmaker.

De Braziliaanse buitenspeler kwam op ongeveer veertig meter van het doel in balbezit na gestuntel van Cancelo, waarna hij aan de wandel ging met het leder. Neres liep met de bal aan de voet het strafschopgebied binnen en liet Szczesny uiteindelijk kansloos met een fraaie uithaal in de verre hoek: 1-1. Ajax denderde daarna door. Tagliafico beproefde kort na de gelijkmaker zijn geluk van grote afstand, maar zijn knal scheerde uiteindelijk voorbij het doel van Szczesny. Luttele minuten later scoorde Neres opnieuw, maar zijn doelpunt werd ditmaal terecht afgekeurd vanwege buitenspel. Ajax rook bloed, maar wist het overwicht niet uit te drukken in een voorsprong, mede doordat een kopbal van Veltman kracht miste.

Juventus wisselde in het laatste kwartier aanvallend: de geblesseerde Blaise Matuidi werd afgelost door Paulo Dybala. Bij Ajax werd Jurgen Ekkelenkamp verrassend ingebracht als vervanger van Lasse Schöne. Ekkelenkamp maakte zijn debuut in de Champions League en kreeg acht minuten voor tijd een flinke kans op de 2-1. Na voorbereidend werk van Ziyech en Dusan Tadic creëerde de jonge middenvelder ruimte voor zichzelf, maar Szczesny bracht uiteindelijk redding. Aan de overzijde schoot invaller Douglas Costa na een knappe individuele actie nog op de paal, maar een winnaar kwam er uiteindelijk niet meer.