Ajax rekent op thuisvoordeel: ‘Het is een echt voetbalstadion geworden’

Ajax begint het tweeluik met Juventus in de kwartfinales van de Champions League woensdagavond met een thuiswedstrijd. De manschappen van trainer Erik ten Hag kunnen uiteraard rekenen op een volgepakte Johan Cruijff ArenA. Volgens Ronald de Boer heeft de thuishaven van de Amsterdammers een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

De Boer maakte de overgang van De Meer naar de ArenA in de jaren negentig mee als voetballer. De oud-middenvelder erkent dat de sfeer in het nieuwe stadion aanvankelijk niet overweldigend was. "Ik vind dat de ArenA positief is veranderd. Je hebt nu echt een Europees gevoel tijdens zulke wedstrijden. Het hele stadion leeft mee. Het is een echt voetbalstadion geworden. Dat was in het begin wel een probleem natuurlijk, maar dat is nu echt veranderd", vertelt hij voorafgaand aan het duel bij Veronica.

De analist benadrukt dat er woensdag extra druk op de spelers van Ajax ligt. "Je leeft van wedstrijd tot wedstrijd, maar de laatste dagen ben je echt gefocust op deze wedstrijd. Iedereen praat over deze wedstrijd en dan begint het echt te kriebelen. Dat brengt extra spanning met zich mee, laat dat duidelijk zijn. Je speelt voor een plek in de halve finales. Niemand had dat überhaupt voor mogelijk gehouden, ik ook niet. Je bent nu dichtbij", besluit De Boer.

Ajax en Juventus trappen woensdagavond vanaf 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Bij Ajax begint Joël Veltman op de rechtsbackpositie in de basis voor de geschorste Noussair Mazraoui, terwijl bij Juventus Cristiano Ronaldo fit genoeg is om te starten.