Juventus begint met Cristiano Ronaldo in de basis tegen Ajax

Cristiano Ronaldo begint woensdagavond in de basis bij Juventus in het eerste duel met Ajax in de kwartfinales van de Champions League, zo bevestigt de Italiaanse grootmacht via de officiële kanalen. De Portugese vedette is op tijd hersteld van een hamstringblessure en zal voor het eerst sinds 25 maart minuten gaan maken.

Ronaldo viel zestien dagen geleden geblesseerd uit in de interland tussen Portugal en Servië, waarna er grote onzekerheid bestond over de beschikbaarheid van de aanvaller. Hij hervatte afgelopen weekeinde echter de groepstraining bij Juventus en stapte vervolgens met de Italiaanse grootmacht op het vliegtuig naar Amsterdam.

Massimiliano Allegri kondigde dinsdag al aan dat Ronaldo in de Johan Cruijff ArenA aan de aftrap zou verschijnen en de trainer van Juventus heeft zich dus aan zijn woord gehouden. Allegri moet het wel stellen zonder Giorgio Chiellini en Emre Can: het geblesseerde duo wordt vervangen door respectievelijk Daniele Rugani en Rodrigo Bentancur.