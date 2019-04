Caner Cavlan, de ‘MVP’ in vorm die Angeliño en Daley Blind voorblijft

Vaak is het zo dat een aanvaller of aanvallend ingestelde middenvelder de speler is met de meeste doelpunten en assists. En bij zeventien van de achttien Eredivisie-clubs is dat dit seizoen ook zo, zo rekende Opta uit. De enige uitzondering daarop is FC Emmen, waarbij Anco Jansen (vijf goals, vijf assists) zijn ‘MVP’-titel moet delen met verdediger Caner Cavlan (vier goals, zes assists).

Dit Eredivisie-seizoen is Cavlan dan ook de verdediger die bij de meeste doelpunten betrokken is. Dat is extra opmerkelijk als je bedenkt dat de overige spelers met minstens acht goals of assists allemaal voor een team uit de top vier voetballen.



SPELER DUELS GOALS ASSISTS GOALS + ASSISTS Caner Cavlan/b> 29 4 6 10 Angeliño 29 1 8 9 Thomas Ouwejan 28 2 6 8 Daley Blind 29 5 3 8 Denzel Dumfries 29 3 5 8 Teun Koopmeiners* 27 7 1 8

* Speelde ook meerdere duels als middenvelder

Dat het geen toeval is dat Cavlan deze voetbaljaargang bij zoveel doelpunten betrokken was, blijkt ook als er wordt gekeken naar doelpogingen. De linksback van de Emmenaren is één van de twintig spelers die bij meer dan honderd doelpogingen schutter (zestig) of aangever (vijftig) was dit Eredivisie-seizoen en is daarmee de hoogst scorende verdediger, nog boven Angeliño.



SPELER DOELPOGINGEN KANSEN GECREËERD BETROKKEN BIJ DOELPOGINGEN Caner Cavlan/b> 60 50 110 Angeliño 24 53 77 Sean Klaiber 31 41 72 Alexander Büttner 29 41 70 Thomas Ouwejan 31 36 67

Over Angeliño gesproken: de linksback van PSV was vorig seizoen, nog spelend in dienst van NAC Breda, de verdediger die bij de meeste doelpogingen betrokken was (113), terwijl zijn huidige collega Denzel Dumfries bij sc Heerenveen als enige verdediger in de Eredivisie meer dan tien goals scoorde (vier) of voorbereidde (zeven).