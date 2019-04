Wie wordt kampioen? Alle titelkandidaten per Europese competitie

Juventus kan komend weekeinde met een straatlengte voorsprong voor de achtste keer op rij de Italiaanse landstitel grijpen, terwijl in andere Europese competities de titelrace een stuk spannender is. In de Eredivisie gaan Ajax en PSV nek-aan-nek en ook in andere buitenlandse competities zal het tot aan de laatste speeldag spannend zijn. De strijd om kwalificatie voor de Champions League en Europa League is net zo interessant om te volgen. Een overzicht van de belangrijkste Europese competities en het gevecht om het kampioenschap en Europees voetbal.

Bundesliga

Bayern München heerst al jaren in de Bundesliga en reeg de landstitels de afgelopen jaren aaneen. Door een magere periode in de eerste seizoenshelft raakte de ploeg van trainer Niko Kovac achterop. Borussia Dortmund draaide goed en mocht zich lange tijd koploper noemen. Echter, der Rekordmeister herpakte zich en is na de 5-0 overwinning op Dortmund van vorig weekend de nieuwe lijstaanvoerder. Bayern is in Europees verband al uitgeschakeld en dus kan de focus volledig op de competitie. Met nog zes wedstrijden te gaan lijkt het erop dat Bayern München de voorsprong niet meer gaat weggeven. De eerste vier clubs in de Bundesliga plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Zodoende mag Eintracht Frankfurt zich wellicht gaan opmaken voor het miljardenbal, terwijl ook Borussia Mönchengladbach nog een goede kans maakt. De nummer vijf gaat naar de groepsfase van de Europa League en de nummer zes kwalificeert zich voor de kwalificatie van de Europa League.

Jupiler Pro League

De spanning in de Belgische kampioenenpoule is groot. Zes ploegen strijden om het kampioenschap en Europees voetbal. Voorlopig stevent KRC Genk af op de landstitel, maar nog niets is zeker. Club Brugge heeft slechts een punt achterstand en beide ploegen komen elkaar dit weekend tegen. De verschillen zijn klein, waardoor ook Standard Luik nog kans maakt op het kampioenschap. De kampioen plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, terwijl de nummer twee instroomt in de voorrondes. De derde plaats geeft recht op kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League. De uiteindelijke nummer vier van België zal zich via voorrondes moeten plaatsen voor het tweede clubtoernooi van Europa.

LaLiga

Met nog acht wedstrijden voor de boeg stevent Barcelona af op de 26ste landstitel uit de clubgeschiedenis. In de competitie komt de ploeg van trainer Ernesto Valverde geen directe concurrent meer tegen en lijkt het een kwestie van tijd voordat Lionel Messi en consorten een feestje te vieren hebben. De eerste vier ploegen uit LaLiga plaatsen zich direct voor de groepsfase van de Champions League en Getafe mag daardoor dromen van deelname aan het miljardenbal. Atlético Madrid en Real Madrid lijken zo goed als zeker van kwalificatie voor de Champions League. De nummer vijf plaatst zich direct voor de groepsfase van de Europa League en de nummer zes moet eerst nog een voorronde zien te overleven voordat het mag deelnemen aan het tweede clubtoernooi van Europa. Valencia is nog lang niet zeker van Europees voetbal, want Alavés, Athletic Club en Real Betis doen ook nog volop mee.

Pot 4 van de Champions League kan er volgend seizoen heel anders uitzien

Niet eerder was Getafe zo dicht bij het bereiken van Champions League-voetbal. Lees artikel

Ligue 1

Paris Saint-Germain gaat zondagavond op bezoek bij Lille OSC en de ploeg van trainer Thomas Tuchel heeft aan een punt genoeg om het kampioenschap in de wacht te slepen. PSG is al jaren onaantastbaar in de Franse competitie. De grootmacht wil echter ook in Europa presteren en daar slagen de Parijzenaren maar niet in. De afgelopen jaren werd er ruim een miljard euro in de club gepompt, maar succes in de Champions League heeft dit nog niet opgeleverd. Het gevecht om de tweede plaats is interessanter, want die geeft recht op rechtstreekse plaatsing voor de Champions League. De nummer drie moet zich via de voorronde zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De nummer vier van de Ligue 1 plaatst zich direct voor de groepfase van de Europa League.

Premier League

In Engeland zijn Liverpool en Manchester City de twee overgebleven titelkandidaten. The Reds gaan aan kop, maar hebben een wedstrijd meer gespeeld dan de ploeg van manager Josep Guardiola. Beide ploegen komen elkaar niet meer tegen, maar staan voor een zwaar programma in het restant van de competitie. Liverpool neemt het nog op tegen Chelsea (thuis), Cardiff City (uit), Huddersfield Town (thuis), Newcastle United (uit) en Wolverhampton Wanderers (thuis). Manchester City krijgt nog te maken met Crystal Palace (uit), Tottenham Hotspur (thuis), Manchester United (uit), Burnley (uit), Leicester City (thuis) en Brighton & Hove Albion (uit). Zowel Manchester City als Liverpool doet nog mee in de Champions League. De eerste vier clubs in de Premier League plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. De nummer vijf gaat naar de groepsfase van de Europa League en de nummer zes kwalificeert zich voor de kwalificatie van de Europa League.

Primeira Liga

Een verschil van twaalf doelpunten houdt Benfica voorlopig aan kop in de Portugese competitie. FC Porto heeft evenveel punten, maar scoorde minder en dat lijkt de kwartfinalist van de Champions League de kop te gaan kosten in de titelstrijd. SC Braga is de sterkste tegenstander die Benfica de komende zes speelronden nog gaat tegenkomen en als de koploper foutloos blijft, mag het zich voor de 37ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Portugal noemen. Ook Porto heeft een relatief eenvoudig programma en zal flink aan het doelsaldo moeten werken om de druk er vol op te houden. De kampioen van Portugal plaatst zich direct voor de groepsfase van de Champions League, terwijl de nummer twee instroomt in de voorrondes. De derde plaats lijkt het hoogst haalbare voor het Sporting Portugal van Marcel Keizer. Plek drie en vier geven recht op deelname aan de groepsfase van de Europa League.

Serie A

Juventus is al jaren met afstand de beste in Italië, met zeven achtereenvolgende landstitels als bewijs. Zaterdagmiddag kan daar tegen SPAL het achtste kampioenschap op rij bij komen, nummer 35 in de clubgeschiedenis. Trainer Massimiliano Allegri is echter niet tevreden wanneer zijn ploeg dit seizoen kampioen wordt, want de Champions League is het grote doel. Met een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd tegen Ajax, zijn de vooruitzichten voor la Vecchia Signora op weg naar de halve finale gunstig. De eerste vier clubs uit de Serie A plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League en behalve Juventus kan ook Napoli zich gaan opmaken voor deelname aan het toernooi. Internazionale lijkt veilig om de derde plaats, terwijl de strijd om de vierde plek hevig is. AC Milan, Atalanta, AS Roma en zelfs Lazio en Torino zijn nog in de race. De nummer vijf gaat naar de groepsfase van de Europa League en de nummer zes kwalificeert zich voor de kwalificatie van de Europa League.

Süper Lig

Met nog zeven wedstrijden in het vooruitzicht is Medipol Basaksehir de grote favoriet. De voorsprong op achtervolger Galatasaray bedraagt zes punten. Na de tweede plaats in 2017 en derde plaats vorig jaar, kunnen Eljero Elia en zijn ploeggenoten voor het eerst in de clubgeschidenis kampioen worden. De eerste plaats is bovendien een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De strijd is echter nog niet gestreden, want in het restant van de competitie neemt de ploeg uit Istanbul het nog op tegen Besiktas en Galatasaray. De nummer twee van de Turkse competitie stroomt in de voorrondes van de Champions League in. De nummers twee en drie plaatsten zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League.

Eredivisie

In de Eredivisie is de spanning om te snijden. Ajax en PSV hebben na 29 speelronden evenveel punten. Op basis van een beter doelsaldo gaan de Amsterdammers aan kop. De kampioen plaatst zich voor de play-offs van de Champions League, terwijl de nummer twee van de Eredivisie instroomt in de tweede voorronde. De nummer drie plaatst zich voor de derde voorronde van de Europa League, terwijl de winnaars van de play-offs en TOTO KNVB Beker een voorronde extra moeten spelen.