Vincenzo Montella keert terug in Serie A voor anderhalf miljoen per seizoen

Vincenzo Montella is de nieuwe trainer van Fiorentina, zo meldt de Italiaanse club woensdagmiddag via de officiële kanalen. Montella is de opvolger van Stefano Pioli, die onlangs was opgestapt bij la Viola. De trainer voelde zich geroepen te vertrekken, daar hij in zijn omgeving te veel twijfels voelde over zijn functioneren bij de club.

Pioli werd in de zomer van 2017 aangesteld als coach van Fiorentina. Hij is daarvoor onder andere trainer geweest bij Parma, Bologna, Internazionale en Lazio. Fiorentina heeft sinds 17 februari geen wedstrijd meer gewonnen in de Serie A en is zodoende naar naar de tiende plaats gezakt. Montella moet ervoor zorgen dat de club uit Florence de weg omhoog inslaat.

Montella, die van 2012 tot 2015 al trainer was van Fiorentina, was eerder als eindverantwoordelijke ook actief bij onder meer Sevilla, AC Milan en Sampdoria. De oud-spits, die in totaal twintig interlands speelde voor de nationale ploeg van Italië, speelde in zijn loopbaan bij Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma en Fulham.

De 44-jarige Italiaan heeft tot medio 2021 getekend bij la Viola. Naar verluidt gaat Montella anderhalf miljoen euro per seizoen verdienen bij Fiorentina. Bij de deal zou zijn afgesproken dat het contract met een jaar kan worden verlengd. Montella wist in de vorige periode bij Fiorentina drie keer op een rij de vierde plek te behalen met de club.