Moise Kean kan geschiedenis schrijven in kampioenswedstrijd van Juventus

Voor SPAL kwam er afgelopen weekeinde een einde aan een mooie reeks. De nederlaag van de laagvlieger bij Cagliari (2-1) stopte de reeks van drie zeges op rij in de Serie A, inclusief een 2-1 zege op AS Roma en een 1-0 overwinning op Lazio. Juventus, dat woensdag in de Champions League bij Ajax (1-1) remiseerde, leed vier van de vijf officiële nederlagen dit seizoen buitenshuis. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Stadio Paolo Mazza, zaterdag vanaf 15.00 uur.

O SPAL won drie procent van de voorgaande ontmoetingen met Juventus in de Serie A: 1 zege, 12 remises en 22 nederlagen. De enige overwinning vond in februari 1957 plaats: 3-1.

O Juventus verloor slechts één van de laatste 28 uitwedstrijden in de Serie A: 23 zeges, 4 remises. Dat was afgelopen maand, bij Genoa: 2-0.

O Sinds de start van 2017/18 kwam SPAL in vijf thuisduels in de Serie A niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De eerste in deze reeks was tegen Juventus in maart 2018.

O Als Juventus een nederlaag weet te voorkomen, kroont men zich met nog zes speeldagen te gaan al kampioen van Italië. Dat zou een record in de Serie A zijn: nog nooit won een club zo vroeg het landskampioenschap.

O SPAL won de voorbije twee thuiswedstrijden in de Serie A. De club won in 1968 voor het laatst drie opeenvolgende thuisduels op het allerhoogste niveau.

O Juventus maakte dit seizoen in de Serie A liefst dertig doelpunten in de laatste dertig minuten van een wedstrijd; meer dan welk team dan ook. SPAL daarentegen maakte in deze periode juist de minste doelpunten: drie.

O SPAL verzamelde tot dusver dit seizoen 32 punten in de Serie A. Dat zijn er 5 meer dan in de vorige voetbaljaargang na 31 speeldagen.

O Moise Kean scoorde in elk van zijn laatste drie Serie A-duels; hij is de jongste voetballer die daarin slaagt sinds Mario Balotelli in 2009. Als Kean ook tegen SPAL scoort, wordt hij de jongste voetballer in het tijdperk van drie punten per zege met één doelpunt in minimaal vier opeenvolgende Serie A-wedstrijden.

O Geen enkel team in de Serie A maakte dit seizoen meer doelpunten uit dode spelmomenten dan Juventus: 22. SPAL is deze voetbaljaargang juist de club met het hoogste percentage doelpunten uit dode spelmomenten: 46 procent.

O SPAL-aanvaller Sergio Floccari maakte in februari 2006 tegen Juventus zijn eerste twee goals in de Serie A. Van alle aanvallers met minimaal tien optredens in de Serie A dit seizoen is alleen Sergio Pellissier ouder.