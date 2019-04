Thomas Bruns: ‘Een lucratieve aanbieding is op mijn leeftijd zeer interessant'

Thomas Bruns begon het seizoen als selectiespeler van Vitesse, maar tijdens de eerste competitieronde bleek dat hij zijn basisplaats onder de nieuwe coach Leonid Slutsky kwijt was geraakt. In de winterstop besloot hij zich daarop te laten verhuren aan FC Groningen, waar hij sindsdien vrijwel iedere wedstrijd in actie komt. Voetbalzone zocht Bruns op voor een interview op het gerenoveerde Groningse Sportpark Corpus den Hoorn.

Thomas, hoe bevalt het je bij FC Groningen?

“Het bevalt me goed hier, ik heb het naar mijn zin. Ik ben weer lekker aan het voetballen en dat was voor mij het belangrijkste. Bij Vitesse kwam met Leonid Slutsky afgelopen zomer een nieuwe trainer. In drie van de vier Europa League-kwalificitatieduels kwam ik onder hem in actie, maar tijdens de training in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd tegen FC Groningen zag ik dat ik mijn basisplaats kwijt was. Dat zag ik niet aankomen en daarna heb ik een halfjaar er alles aangedaan om mezelf terug te knokken. In principe kan ik op alle posities op het middenveld uit de voeten en dus ging ik concurreren met Thulani Serero, Navarone Foor en Matús Bero. Ik kreeg echter geen kans meer mezelf te bewijzen en kreeg er ook niet echt uitleg over, dus dat werd een beetje frustrerend.”

Wanneer kwam FC Groningen in beeld?

“In de zomer was eigenlijk al sprake van een overstap, maar toen zette FC Groningen, om voor mij onbekende redenen, niet door. Toen vervolgens bleek dat ik bij Vitesse een bijrol vertolkte, kwam er van twee kanten opnieuw contact en heb ik de overstap alsnog gemaakt. Bryan (Linssen, JD) had mij al het een en ander verteld en het was voor mij gewoon heel belangrijk om weer te gaan spelen. De club maakt een goede indruk op me, alles is heel professioneel geregeld en we hebben hier een grote topsporttrainingshal, een geschikte trainer en een leuke groep. De mentaliteit is wel wat anders dan bij Vitesse waar wat meer gearriveerde spelers rondlopen. Hier is het toch meer: doe maar normaal, dat is het allemaal wel prima.”

Thomas Bruns bij Vitesse op de bank met collega-middenvelder Navarone Foor voor het duel tegen FC Emmen.

Voelt FC Groningen voor jou als een tijdelijke stap terug?

“Nou, we hebben thuis met 2-1 van Vitesse gewonnen, dus dat wil ik niet zeggen. Daarnaast zat ik in Arnhem op de bank en speel ik nu, dus ik zie het vooral als een stap vooruit voor mezelf. Individueel gezien heeft Vitesse wellicht wat meer kwaliteit. Daar lopen jongens als Martin Ödegaard en ik denk niet dat iemand hier aan zijn niveau kan tippen. Hij doet hele mooie dingen met de bal waaraan je kunt zien dat hij in potentie de beste speler van Vitesse is. Daarnaast vind ik Alexander Büttner een hele goede back en hebben ze Linssen voorin. Verder vind ik Navi en Thuli (Navarone Foor en Thulani Serero, JD) heel erg goed. Serero heeft een waanzinnige baltechniek: keihard inspelen en wegdraaien. Maar FC Groningen staat gewoon waar het moet staan, in het linkerrijtje en wellicht kunnen we nog twee plekjes stijgen.”

Je bent 27 en je contract loopt nog tot 2021. Wat zijn je plannen na dit seizoen?

“Vanuit Vitesse heb ik nog niks gehoord en ik heb zelf ook nog geen stappen ondernomen. Het ligt er ook een beetje aan hoe het in Arnhem gaat komende zomer natuurlijk, elk jaar is anders. Er zullen vermoedelijk weer wat spelers vertrekken en anderen terugkomen. Ik ga er straks eerst eens rustig met mijn zaakwaarnemer over praten. Ik heb in elk geval de droom nog een keer in het buitenland te gaan voetballen, dus misschien komt het daar komende zomer wel van. Een langer verblijf bij FC Groningen behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Ze hebben geen optie tot koop bedongen, maar daar kunnen we absoluut over praten.”

Thomas Bruns probeert te schieten onder druk van Aaron Meijers, Wilfried Kanon en Danny Bakker van ADO Den Haag.

Aan wat voor club en competitie denk je bij een buitenlands avontuur?

“Ik ben erg gecharmeerd van Duitsland. Als de Bundesliga te hoog gegrepen is, zou ik het ook prima vinden in Duitsland in de tweede divisie te spelen. Van Joey Pelupessy bij Sheffield Wednesday hoor ik ook goede verhalen over Engeland, dus daar zou ik ook wel voor open staan. Eigenlijk spreekt het buitenland me sowieso gewoon aan. Laten we eerlijk zijn: iedere voetballer kan tot zijn 35e spelen en dan moet je het of verdiend hebben of beginnen aan een andere carrière. Een lucratieve aanbieding begint op mijn leeftijd dus zeer interessant te worden. Daarna zou ik graag terugkeren bij Heracles. Bij die club heb ik een bijzonder gevoel en hopelijk kan ik er terecht aan het eind van mijn spelerscarrière of in een trainersrol. ”