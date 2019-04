Robben senior adviseert: ‘Verhuren aan Ajax of PSV, dat zou goed zijn’

Ludovit Reis staat in de hevige belangstelling van Barcelona, zo meldden het Dagblad van het Noorden en RTV Noord deze week. FC Groningen zou al meerdere gesprekken hebben gevoerd met de top van Barcelona inzake een transfer van de achttienjarige middenvelder. Hans Robben hoopt dat Reis zich in de toekomst blijft ontwikkelen.

De vader annex zaakwaarnemer van Arjen Robben stelt dat de vervolgstap 'superbelangrijk' is. De voetbaltrainer verwijst naar de spelers 'uit het westen van het land' die al op jonge leeftijd naar Engeland vertrokken om in de jeugdopleiding van clubs als Manchester United en Chelsea te spelen. “Dat is lang niet in alle gevallen succesvol gebleken.”

"Zeker als je als achttienjarige in een wereldstad als Barcelona terecht gaat komen. Dan kunnen er andere dingen gaan tellen, ook al heeft Ludo een prima karakter, is hij open, eerlijk en nuchter”, vervolgt Robben senior in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Hij hoopt dat Reis goed begeleid wordt en neemt de situatie van zijn zoon als voorbeeld.

“Wij hebben met Arjen bewust gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. Eerst naar PSV, terwijl Bayern Munchen zich toen al, op zijn zestiende, gemeld had.” Robben senior zegt dat Reis stap voor stap de top moet halen. “Misschien wil Barcelona hem wel eerst verhuren aan bijvoorbeeld Ajax of PSV. Dat zou goed zijn. En verstandig.”