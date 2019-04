Blaise Matuidi: ‘Wij hebben de allerbeste speler: Cristiano Ronaldo’

Blaise Matuidi is een belangrijke schakel op het middenveld van Juventus, de club die Ajax ontmoet in de kwartfinale van de Champions League. De regerend wereldkampioen vertelt in dit exclusieve interview onder meer over zijn coach Massimiliano Allegri en zijn teamgenoot Cristiano Ronaldo, die in zijn ogen de allerbeste speler is.

