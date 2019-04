Klopp maakt excuses: ‘Mijn fout dat ik hem anderhalf jaar lang daar liet spelen’

Liverpool zette dankzij een 2-0 overwinning op Anfield tegen FC Porto een grote stap richting de halve finale van de Champions League. The Reds kwamen in eigen stadion eigenlijk nauwelijks in de problemen, tot genoegen van manager Jürgen Klopp. De Duitse oefenmeester is tevreden over de volwassenheid van zijn ploeg, zo vertelt hij op de persconferentie na afloop van het duel.

“We moesten een aantal ballen in de laatste lijn verdedigen, wat die jongens goed gedaan hebben. Je zag hoe sterk hun spits (Moussa Marega, red.) is, ongelofelijk! Ik hoorde later dat hij een beetje ziek was. Als hij fit is, zal het een hele zware tegenstander worden in Portugal. We hadden hier bijna een perfecte mix van controle en dreiging te pakken. Uiteindelijk hebben we niet zoveel kansen gehad als we hadden gewild in de tweede helft, maar je kan een wedstrijd op een andere manier controleren”, zo tekent Goal op uit de mond van Klopp.

“De beste manier om te controleren, is door de bal te hebben. Wanneer we ‘m verloren, moesten we veel werk verzetten om weer in balbezit te komen. Dat is niet heel cool, maar we hebben een aantal fantastische aanvallen laten zien. 2-0 is een heel, heel goed resultaat. Voorafgaand aan de wedstrijd had ik ervoor getekend”, vervolgt de Duitse manager van Liverpool. “Er is nog steeds veel werk te verzetten, in Portugal zullen de omstandigheden zwaar zijn. Uiteindelijk wilden we dit resultaat, dus we zullen ermee moeten werken.”

De 2-0 werd aangetekend door Roberto Firmino, maar Jordan Henderson stond met een prachtige steekpass aan de basis van het doelpunt. “Het zou heel cool zijn als ik een speler kan vragen om dit soort passjes te geven en we scoren direct. Hendo is een briljante speler, ik ben heel blij dat hij dat weer kan laten zien. Hij voelt zich duidelijk op zijn plek op deze positie en het is mijn fout dat ik hem anderhalf jaar lang als nummer zes heb laten spelen. Excuses daarvoor! We hadden hem op die positie nodig. Er waren veel spelers die een goede wedstrijd hebben gespeeld, we waren erg volwassen gespeeld tegen een lastige tegenstander.”

Klopp laat zich tevens lovend uit Naby Keïta, die het eerste doelpunt voor zijn rekening nam tegen FC Porto. “In een aantal situaties was hij een beetje ongelukkig, hij moest zijn weg terug vinden in de wedstrijden. We hoopten dat hij hier op deze manier zou spelen, omdat hij de laatste wedstrijden beter en beter werd. Hij speelde heel goed en ik vond het doelpunt geweldig. Dat was precies een situatie zoals we het wilden hebben, de jongens hebben het heel goed uitgevoerd. Het was een zeer goed optreden.”