Seuntjens flirt met nieuwe club: ‘Ik denk dat het gesprek er gaat komen’

Ralf Seuntjens vertrekt na dit seizoen bij VVV-Venlo en NAC Breda lijkt zijn nieuwe werkgever te worden. In gesprek met BN DeStem laat de 29-jarige aanvaller weten dat er al contact is geweest met de hekkensluiter van de Eredivisie. “Ik zal niet ontkennen dat ik NAC een mooie club vind. Gezien mijn leeftijd en mijn transfervrije status, is het nu of nooit”, klinkt het.

VVV wilde langer door met Seuntjens en deed hem een aanbieding voor nog een seizoen. De spits wilde echter een driejarig contract en bedankte vriendelijk. Met een aflopende verbintenis op zak wandelt hij over een paar maanden gratis de deur uit. “Het werd twee jaar, maar we zijn er niet uitgekomen op de inhoud ervan. Vier seizoenen VVV is een mooie tijd. Wat ik nog wil, is gewoon lekker voetballen. Dat is het voornaamste. Eredivisie, top eerste divisie; het maakt mij niet zoveel uit”, aldus de aanvaller. “Het buitenland ambieer ik ook, maar dan moet wel het hele verhaal kloppen. Ik neem geen overhaaste beslissingen.”

“Ik kan nog zeker drie tot vier jaar mee. Al is het maar richting de supporters: ik denk dat het gesprek met NAC er gaat komen”, vervolgt Seuntjens, die onlangs bij het duel tussen NAC en VVV een spandoek zag hangen met daarop de tekst: 'Ralf, hier tekenen'. Diezelfde avond stonden NAC-fans in zijn voortuin om met hem en het spandoek op de foto te gaan. “Ik zal niet ontkennen dat ik NAC een mooie club vind. Gezien mijn leeftijd en mijn transfervrije status, is het nu of nooit” aldus Seuntjens. “Maar het is niet zo makkelijk als het lijkt. De club heeft een nieuwe trainer en een nieuwe technisch directeur. Die begint officieel op 15 april. Dat kan dus even duren, wat heel logisch is. De leiding zal een profielschets wil maken en alle spelers eerst evalueren. Organisatorisch moet de club op poten worden gezet.”

NAC strijd dit seizoen tegen degradatie en Seuntjens volgt het gevecht van de hekkensluiter op de voet. “In vier van de vijf wedstrijden zie ik NAC punten halen, zeventig procent kans dat ze het redden. Emmen-thuis vrijdag en volgende week Fortuna-uit moeten ze winnen. De uitwedstrijd met Heerenveen op de laatste speeldag is een voordeel, omdat zij dan uitgevoetbald zijn. Datzelfde geldt voor PEC Zwolle (thuis, red.) straks.”