Ajax - Juventus: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Met Juventus treft Ajax woensdagavond een van de zwaarst denkbare overgebleven tegenstanders in de kwartfinales van de Champions League. Op voorhand is de kersverse koploper van de Eredivisie de underdog, maar dat was ook het geval tegen Real Madrid, zo zal men in Amsterdam denken. Het grote verschil tussen Real Madrid en Juventus heet Cristiano Ronaldo. Na het uitschakelen van de Koninklijke zal Ajax een van de grootste stunts uit de clubgeschiedenis moeten overtreffen op weg naar de halve finales van het miljardenbal.

Blessures Ajax en Juventus

Op de langdurig geblesseerden Carel Eiting en Hassane Bandé na, beschikt Ten Hag over een volledig fitte selectie. Gezien het drukke programma en periode waarin het seizoen zich bevindt, is dat een knappe prestatie. Ajax stroomde in de tweede voorronde van de Champions League in en speelde daardoor een groot aantal wedstrijden, terwijl tussendoor ook de finale van de TOTO KNVB Beker werd bereikt. Afgelopen zaterdag klapte Frenkie de Jong tegen Willem II door zijn enkel, maar in Tilburg liet de middenvelder al weten geen problemen te verwachten op weg naar de confrontatie met Juventus.

Bij de tegenstander zijn de zorgen groter. Ronaldo is met Juventus afgereisd naar Amsterdam en is tijdig hersteld van zijn hamstringblessure die hij eind vorige maand opliep tijdens het EK-kwalificatieduel met Servië. Nadien speelde hij geen wedstrijd meer en werkte hij hard aan zijn herstel. Zondag verscheen de Portugees weer op het trainingsveld en maandag sloot hij aan bij de groepstraining van trainer Allegri. De coach gaf dinsdag op de persconferentie aan dat de aanvaller in de basis start. Tijdens de training van maandag viel Giorgio Chiellini geblesseerd uit. De routinier kampt met een kuitblessure en wordt woensdag vervangen door Daniele Rugani. Juventus moet het verder doen zonder de geblesseerden Juan Cuadrado, Emre Can, Andrea Barzagli en Martín Cáceres. Douglas Costa was een twijfelgeval, maar is weer fit.

Schorsingen Ajax en Juventus

Bij Ajax ontbreekt Noussair Mazraoui vanwege een schorsing. Hij stond op scherp tegen Real Madrid en pakte in de return in het Santiago Bernabéu een gele kaart. Volgende week dinsdag kan Ten Hag weer een beroep op hem doen bij de return in Turijn. Wie er dan heel misschien niet bij zijn, zijn Matthijs de Ligt, Daley Blind, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek en Hakim Ziyech. De vijf vaste basisklanten staan op scherp en ontbreken in de return bij een gele kaart op woensdag. Aan de kant van Juventus is geen enkele speler geschorst, maar staan Blaise Matuidi en Federico Bernardeschi op scherp.

Vermoedelijke opstellingen

De opstelling van Ajax zal geen verrassingen kennen. Mazraoui zal op de rechtsbackpositie vervangen worden door Joël Veltman. De rechtsback lijkt vanwege zijn verdedigende kwaliteiten de voorkeur te krijgen boven Rasmus Kristensen. Niet Kasper Dolberg of Klaas-Jan Huntelaar, maar Dusan Tadic gaat in de punt van de aanval spelen. Deze variant leverde al vaker succes op in zowel de Champions League als Eredivisie.

Bij Juventus start Cristiano Ronaldo vanuit de basis, zo bevestigde Allegri dinsdag tijdens het persmoment. De basisplaats van de Portugees lijkt ten koste te gaan van Paulo Dybala. De trainer liet tevens weten dat Chiellini in de achterhoede vervangen wordt door Rugani.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres

Vermoedelijke opstelling Juventus: Szczesny, Cancelo, Rugani, Bonucci, Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo

Statistieken Ajax - Juventus

O Juventus leed niet één nederlaag in de laatste negen Europese duels met Ajax: vijf zeges, vier remises. Dat is inclusief het gelijkspel in de Champions League-finale in 1996, alvorens de club uit Turijn in de strafschoppenreeks als winnaar uit de strijd kwam.

O Ajax speelt voor het eerst sinds september 2004 een thuiswedstrijd tegen Juventus in de Champions League. Destijds gaf een doelpunt van Pavel Nedved de doorslag: 0-1.

O Ajax elimineerde titelverdediger Real Madrid in de achtste finales: daarmee was men de eerste club sinds 2015/16 die een titelverdediger uitschakelde. Destijds was Atlético Madrid in de kwartfinales te sterk voor Barcelona en werd uiteindelijk verloren van Real Madrid, dat elk van de voorbije drie toernooien op haar naam schreef.

O Ajax is de eerste Nederlandse club in de kwartfinales van de Champions League sinds PSV in 2006/07. Het is voor de Amsterdammers zelf de eerste keer sinds 2002/03 dat men zich bij de laatste acht heeft geschaard; destijds was AC Milan een maatje te groot.

O Geen enkel ander team in de Champions League had dit seizoen gemiddeld een jongere basiself dan Ajax: 24 jaar en 202 dagen.

O Cristiano Ronaldo maakte alleen tegen zijn huidige werkgever Juventus (tien) en Bayern München (negen) meer doelpunten in de Champions League dan tegen Ajax (zeven).

Aanvang en live-uitzending

De wedstrijd tussen Ajax en Juventus begint woensdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het duel in de kwartfinales van de Champions League wordt live uitgezonden op het open kanaal. Op Veronica begint om 20.00 uur de uitgebreide voorbeschouwing. De wedstrijd wordt ook uitgezonden op Ziggo Sport, op het kanaal Ziggo Sport Voetbal. Op kanaal veertien zendt de betaalzender de wedstrijd tussen Manchester United en Barcelona uit.