Van Dijk is FC Porto-spits Marega de baas: ‘Hier geniet ik van’

Liverpool was dinsdagavond met 2-0 te sterk voor Liverpool in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League. Virgil van Dijk zette de lijnen uit in de achterhoede op Anfield en had zijn zaakjes goed op orde. De aanvoerder van het Nederlands elftal is blij met de verdiende zege. In gesprek met BT Sport laat hij weten dat hij vooral heeft genoten van de duels met Porto-spits Moussa Marega.

De ploeg van manager Jürgen Klopp won door goals van Naby Keïta en Roberto Firmino in de eerste helft. “We hebben de nul gehouden en twee keer gescoord, daar kunnen we mee vooruit”, aldus Van Dijk, die Marega de baas was. “Hij is sterk en een lastige tegenstander om tegen te spelen. Maar iedere spits die ik in deze fase van het seizoen tegenkom is een goede tegenstander, ik geniet van die krachtmetingen. We hebben allemaal kunnen genieten van dit soort wedstrijden en nu gaan we ons weer richten op Chelsea”, aldus Van Dijk, doelend op de competitiewedstrijd van aanstaande zondag.

Aanvoerder Jordan Henderson speelde een sterke wedstrijd en stond met een fraaie steekpass aan de basis van de goal van Roberto. Ondanks de 2-0 overwinning houdt de middenvelder een slag om de arm. “Porto is en blijft een goed team met goede spelers. Iedereen kon vanavond zien dat ze gevaarlijk zijn”, aldus Henderson. “We wilden na rust graag nog een of twee keer scoren, maar dat lukte jammer genoeg niet. We kwamen moeizaam tot kansen, maar al met al mogen we tevreden zijn met een 2-0 overwinning.”

Ook Klopp kijkt met een goed gevoel terug op de wedstrijd. “We zijn blij”, klinkt het. “We hebben twee keer gescoord en de wedstrijd gecontroleerd. We hebben ook weinig standaardsituaties weggegeven. Dat was belangrijk, want Porto maakt ongeveer veertig procent van zijn doelpunten vanuit standaardsituaties. Ze werden een paar keer gevaarlijk vanuit de counter, maar verder hebben we het goed gedaan. Na rust ging het iets minder, maar er is niets om kritisch over te zijn. 2-0 is een zeer goed resultaat.”