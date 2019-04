Paul Pogba kan zaterdagavond in voetsporen van Thierry Henry treden

Manchester United verkeert in een vormdip. Het team van Ole Gunnar Solskjaer leed woensdagavond in de Champions League tegen Barcelona (0-1) alweer de vierde nederlaag in de laatste vijf officiële duels: alleen Watford (2-1) bleef met lege handen achter. De recente prestaties van West Ham United zijn niet veel beter: vier van de laatste zes duels in de Premier League gingen verloren. Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Old Trafford, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

O Na elf zeges in twaalf Premier League-wedstrijden tegen West Ham United tussen mei 2008 en september 2014 won Manchester United nog maar twee van de laatste acht onderlinge ontmoetingen in competitieverband: vier remises, twee nederlagen.

O Na de 3-1 overwinning in het London Stadium in september wil West Ham United voor het eerst sinds 2006/07, destijds onder leiding van Alan Curbishley, tweemaal in één seizoen in competitieverband van Manchester United winnen.

O Alleen tegen Fulham (elf), Leeds United en Arsenal (beide twaalf) was Manchester United langer ongeslagen op Old Trafford in de Premier League dan op dit moment tegen West Ham United (tien): acht zeges, twee remises.

O Manchester United verloor twee van de laatste drie Premier League-duels: één zege. Dat zijn evenveel nederlagen als in de 22 voorgaande competitiewedstrijden: 14 zeges, 6 remises.

O Manchester United won niet één van de laatste vier Premier League-duels direct na een Europese wedstrijd. Alle drie de duels met Manchester City, Liverpool en Arsenal gingen verloren, terwijl bij Southampton werd gelijkgespeeld.

O West Ham United verloor zes van de laatste zeven uitwedstrijden in de Premier League (één remise): in elke nederlaag kwamen de Londenaren bovendien niet tot scoren. The Hammers leden in de vijf uitduels voorafgaand aan deze reeks juist geen enkele nederlaag: drie zeges, twee remises.

O West Ham United wacht na de uitzeges tegen Arsenal, Liverpool en Manchester City aan het begin van 2015/16 al liefst negentien uitduels op rij op een zege op een club uit de zogeheten big six: zes remises, dertien nederlagen. Dit seizoen gingen alle vier de uitduels verloren, met een doelsaldo van 1-10.

O Romelu Lukaku scoorde in elk van zijn laatste vijf thuiswedstrijden tegen West Ham United in de Premier League: zes doelpunten. Slechts vier voetballers scoorden in het verleden in de competitie in meer opeenvolgende duels met een specifieke opponent: Alan Shearer tegen Everton (zes), Thierry Henry tegen Aston Villa (zes), Jimmy Floyd Hasselbaink tegen West Ham (zes) en Sergio Agüero tegen Liverpool (zeven).

O Van alle trainers die in de Premier League minimaal vijf keer tegen Manchester United stonden, heeft alleen Josep Guardiola (60%) een hoger winstpercentage tegen the Mancunians dan de huidige West Ham United-manager Manuel Pellegrini: 57,1 procent, 4 zeges in 7 ontmoetingen.

O Paul Pogba staat op elf doelpunten en negen assists in de Premier League dit seizoen. Na nog een assist zal hij de eerste Fransman met dubbele cijfers op beide gebieden in één Premier League-seizoen worden sinds Thierry Henry in 2004/05.