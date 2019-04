Van Buren stuit met EL-verrassing op Chelsea: ‘Dat zijn misschien voordelen’

Als Chelsea het donderdagavond in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League opneemt tegen Slavia Praag, staat er met Mick van Buren een Nederlander op het wedstrijdformulier. De 26-jarige aanvaller had een ronde eerder met een doelpunt een belangrijk aandeel in de verrassende eliminatie van Sevilla, waarna de Tsjechische topclub bij de laatste acht gekoppeld werd aan the Blues. “Dit is wel de wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt, dus hij kan gaan beginnen”, lacht Van Buren in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Nadat Slavia Praag Sevilla in het Ramón Sánchez Pizjuán op 2-2 had gehouden, eindigde de return in de Eden Aréna na negentig minuten ook in 2-2. Toen los Rojiblancos in de verlenging via Franco Vázquez op 2-3 kwamen, leek het einde van het Europese avontuur van de Tsjechische club nabij. Trainer Jindrich Trpisovsky had Van Buren, die net hersteld is van een bijzonder zware voet- en beenblessure, enkele minuten daarvoor ingebracht en het was de Nederlander die na 102 minuten spelen de 3-3 aantekende. Door een eigen doelpunt van Simon Kjaer won Slavia Praag uiteindelijk met 4-3, wat het sensationele einde van Sevilla in de Europa League betekende.

Van Buren schiet tegen Sevilla de 3-3 tegen de touwen tijdens de verlenging.

“Dat is heel mooi, je vergeet zoiets niet”, zegt Van Buren met een glimlach over zijn belangrijke treffer in de achtste finale van de Europa League. “In de rust van de verlenging zei Quincy Promes na dat doelpunt: ‘Even rustig aan’. Ik was vrij energiek bezig, daarom zei hij dat, denk ik. In de Nederlandse media kwam het daarna veel voorbij, dan merk je dat mensen denken: hé, wie is dat? Ook hier heeft het veel respect opgeleverd. Het was ook niet zomaar een intikkertje die ik scoorde, het was een goede en belangrijke goal op een goed moment. Toen het 2-3 werd in de verlenging, zeiden de directeuren van Sevilla op de tribune al: ‘Goed gespeeld, jullie zijn een goed team.’ Daarna werd het uiteindelijk nog 4-3, dat is wel grappig.”

Slavia Praag, dat voor de derde keer in de clubhistorie is doorgedrongen tot de kwartfinale van een Europees toernooi, werd vervolgens bij de laatste acht van de Europa League gekoppeld aan Chelsea. Van Buren had stiekem al gehoopt op een Engelse opponent. “Arsenal of Chelsea, dat is toch het mooiste om tegen te spelen. Dat zijn misschien wel de moeilijkste tegenstanders, maar wel de mooiste stadions om in te spelen”, aldus Van Buren. Afgelopen maandag zat hij voor de televisie om de komende opponent aan het werk te zien tegen West Ham United. Chelsea won dat duel met 2-0, door twee treffers van Eden Hazard. “Niet met een schuin oog, hoor. Ik heb gewoon de hele wedstrijd gekeken. Die eerste was een aardig doelpuntje van Hazard, hij legde ‘m aardig binnen. Zo. Dat is mooi om te zien.”

“Er spelen meerdere toppers: N’Golo Kanté, David Luiz, noem het maar op. Dat weet je. Respect hebben we zeker, maar we zullen ons absoluut niet inhouden. We gaan gewoon ons eigen spel spelen en hopen op het beste”, vervolgt de aanvaller. Eerder in het toernooi overleefde Slavia Praag een groep met Zenit, Girondins de Bordeaux en FC Kopenhagen, waarna in de tweede ronde werd afgerekend met Racing Genk. “In principe hebben we weinig te verliezen. We moeten afwachten hoe het in de heenwedstrijd gaat, daarna kan je opmaken of je nog een serieuze kans hebt of dat het praktisch voorbij is. Als je dan de nul kan houden, dan is alles mogelijk. We hebben niet zo’n geweldig veld als ze bij Chelsea hebben. Ze hebben ook maandagavond nog gespeeld, dus dat zijn misschien voordelen die wij hebben. Maar goed, het blijft Chelsea. Sevilla had ook fantastische spelers, waarvan gedacht werd dat zij ons wel eventjes weg zouden spelen. Dat is niet gebeurd, dus dat biedt houvast. Ik denk dat Sevilla niet had verwacht dat ze onder druk zouden worden gezet, in Spanje krijg je normaal gesproken wat meer ruimte.”

Van Buren stond sinds maart 2018 bijna een jaar aan de kant met een hardnekkige blessure, waaraan hij twee keer geopereerd werd. In februari maakte de aanvaller zijn rentree in de competitiewedstrijd tegen Teplice (2-0), waarin hij direct trefzeker was. Een week geleden had Van Buren in het bekerduel met MFK Karvina (5-0, twee doelpunten) voor het eerst weer een basisplaats bij Slavia Praag. “Het zwaarste is dat je telkens naar de wedstrijden gaat en je teamgenoten het veld op ziet lopen. Jij bent telkens aan het toekijken en moet de dag daarna weer trainen. Je kan er niet te lang in blijven hangen, je moet doelen stellen en je weet waar je het voor doet. Zo’n wedstrijd als Sevilla-thuis zijn de momenten waar je het voor doet, dat geeft dan ook voldoening. In die periode denk je ook aan dat soort momenten terug. Het heeft me mentaal zeker weten sterker gemaakt, honderd procent.”

Zodoende is hij in de beslissende fase van het seizoen weer terug bij Slavia Praag, dat nog op drie fronten actief is. In de Tsjechische Fortuna Liga gaat Cervenobílí aan kop, met een voorsprong van zeven punten op Viktoria Plzen. Daarnaast wacht over twee weken de halve finale van de beker, waarin stadgenoot en aartsrivaal Sparta Praag de tegenstander is. Tussen de Europa League-wedstrijden tegen Chelsea door, wacht komende zondag ook nog de derby van Praag in de competitie. “De derby leeft ook enorm, die heb ik al meerdere keren gespeeld. Het is geweldig om dat soort wedstrijden te spelen, daar doe je het voor. Dit is een hele mooie week, met drie hele mooie wedstrijden. Ik kijk er enorm naar uit.”

“Het is natuurlijk geen doelstelling om de Europa League te winnen. We willen zover mogelijk komen, maar het is niet zo dat we voorafgaand aan het seizoen zeiden dat we de Europa League zouden winnen”, zo neemt Van Buren de druk een beetje weg bij Slavia Praag. Chelsea gaat donderdag eerst op bezoek in de Tsjechische hoofdstad, waarna een week later de return op Stamford Bridge op het programma staat. “Ook voor het Tsjechische voetbal is het fantastisch dat een team als Chelsea hier over de velden loopt. Dat merk je wel aan de media en binnen en buiten de club, eigenlijk aan alles. Iedereen in de spelersgroep kijkt er naar uit en wil zijn plekje er bij hebben. We hebben toch een groot team, dus iedereen wil zorgen dat hij er bij is. Je moet hier honderd procent van genieten. Als je er niet van kan genieten, zou dat zonde zijn.”