Harry Kane verlaat hinkend het veld en moet vrezen voor return

Harry Kane heeft tijdens de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League tussen Tottenham Hotspur en Manchester City een ogenschijnlijk forse enkelblessure opgelopen. De spits van the Spurs klapte door zijn enkel heen na een wild duel met Fabian Delph en verliet vrijwel direct hinkend het speelveld van het Tottenham Hotspur Stadium.

Terwijl de bal aan de zijkant van het veld rolde, liep Kane door op Delph. De vleugelverdediger van Manchester City ving de spits op, maar plantte tijdens die actie zijn noppen in de linkerenkel van Kane. Zijn gewricht klapte tijdens de botsing dubbel, wat direct de nodige pijn veroorzaakte bij de aanvalsleider van Tottenham Hotspur. Hij stond op, hinkte even en gaf geen moment de indruk dat hij nog zou terugkeren op het veld, waardoor hij vrijwel direct na de ongelukkige actie richting de catacomben vertrok.

Ondersteund door twee man hinkte Kane richting de kleedkamer, terwijl Tottenham-manager Mauricio Pochettino nog wat mopperde richting Delph. Lucas Moura kwam als vervanger voor de spits in het veld, voor wie het seizoen nu met een beetje pech ten einde zou kunnen zijn. Voor Tottenham wacht volgende week de return in de kwartfinale van de Champions League in het Etihad Stadium, terwijl er nog zes competitiewedstrijden op het programma staan. Als de blessure van Kane echt ernstig is, zal hij ook de halve finale van de Nations League tussen Engeland en Oranje in juni aan zich voorbij moeten laten gaan. Eerder dit seizoen miste Kane al eens zeven wedstrijden, wegens een enkelblessure.