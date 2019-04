Liverpool heeft halve finale in zicht na verdiende zege op FC Porto

Liverpool heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de kwartfinales van de Champions League. Op Anfield was de ploeg van manager Jürgen Klopp sterker dan FC Porto en won het verdiend met 2-0. De koploper van de Premier League kreeg genoeg kansen om de score verder uit te breiden, maar erger werd het niet voor de bezoekers. Porto scoorde niet en staat voor een hels karwei in de return van volgende week op weg naar de halve finales.

Aan de kant van the Reds begon Georginio Wijnaldum op de bank en Virgil van Dijk vanuit de basis. De thuisploeg was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij en had in de eerste 45 minuten weinig te duchten van de bezoekers uit Portugal. Bij de eerste beste kans wast het meteen raak voor Liverpool. Naby Keïta kreeg de bal van Roberto Firmino op de rand van het strafschopgebied in zijn voeten en hij bedacht zich geen moment. Zijn inzet werd van richting veranderd door een Porto-verdediger, waardoor de bal in de kruising belandde en Iker Casillas kansloos was. Niet lang daarna kreeg Mohamed Salah een enorme kans op de 2-0. Hij stevende op hoge snelheid af op Casillas en schoof de bal voorbij de Spaanse keeper, maar deed dat aan de verkeerde kant van de paal.

Liverpool liet Porto geen moment in de wedstrijd komen en het was wachten op de 2-0. Heel lang hoefde het thuispubliek niet op dat doelpunt te wachten, want na 26 minuten spelen was het opnieuw raak. Jordan Henderson had een briljante steekpass op de mee opgekomen Trent Alexander-Arnold in huis. De rechtsback schoof de bal uitstekend voor op de sterk spelende Firmino, die de niet te missen kans tot doelpunt promoveerde. Vlak daarna kreeg de Braziliaan nog een goede mogelijkheid op de 3-0, maar zijn volley ging maar net over het doel van Casillas. Aan de andere kant was Moussa Marega dreigend. Hij kreeg de grootste kans aan Portugese zijde, maar doelman Alisson Becker redde voortreffelijk toen Dejan Lovren zijn sliding te laat inzette en een doelpoging van de Porto-spits niet kon voorkomen. Marega kreeg vanuit een hoekschop nog een kans, maar Alisson stond op de juiste plek en kon de bal simpel oppikken.

De tweede helft was nog geen drie minuten oud toen Porto opnieuw ontsnapte aan een tegendoelpunt. Een afgemeten voorzet werd tegen de touwen geknald door Sadio Mané, maar hij deed dat in buitenspelpositie. De VAR werd nog geraadpleegd omdat de Senegalees op een lijn leek te staan met de laatste Porto-verdediger, maar de videoscheidsrechter was ervan overtuigd dat Mané buitenspel stond. Na de afgekeurde goal volgde een periode waarin Porto wat meer van zich afbeet en jacht maakte op de aansluitingstreffer. Door goed ingrijpen van Alisson bleef Liverpool een tegentreffer bespaard. Een kwartier voor tijd, toen Mané vervangen was door Divock Origi, kwam Manega voor de derde keer vanavond in scoringspositie. Hij had zijn vizier echter niet op scherp staan en zijn inzet ging dan ook ruimschoots over.

De kans van Marega was voor de ploeg van trainer Sérgio Conceicao de aanzet voor een slotoffensief op weg naar een aansluitingstreffer. Waar Porto aandrong, hoopte Salah te profiteren in de tegenstoot. De Egyptische aanvaller ontsnapte hierbij aan een rode kaart, want toen hij niet bij de bal kon plantte hij zijn noppen vol op het scheenbeen van Porto-captain Danilo. In de hectiek lijkt het moment aan de arbitrage en VAR voorbij zijn gegaan. In het restant van de wedstrijd wist Porto niets meer aan de stand te veranderen, waardoor Liverpool volgende week met een veilige marge afreist naar Portugal.